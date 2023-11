Magyarázkodik a Katona József Színház a DK-tagoknak nyújtott kedvezmény ügyében

A teátrum azt is tagadja, hogy politikai ügyek mentén együttműködnének a Demokratikus Koalícióval. Tény ugyanakkor, hogy Gyurcsány Ferenc hírlevelében népszerűsítették a színház által szervezett 2019. decemberi kormányellenes tüntetést, amelyen az intézménnyel kapcsolatba hozható művészek is szónokoltak, például Pintér Béla rendező és Mácsai Pál színész. A demonstrációt beharangozó kampányvideóban szintén szerepelt a baloldali megmozdulásokon rendszeresen felbukkanó, gyakorlatilag kormányellenes aktivistává avanzsált Nagy Ervin színész is, aki akkor a teátrum társulatának a tagja volt.

Ugyancsak 2019 végén Gy. Németh Erzsébet korábbi DK-s főpolgármester-helyettes egy Gyurcsány Ferenccel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újabb ciklust előlegezett meg a színház vezetőjének: „a Katona József Színház igazgatója marad, és pont”.

Azóta is Máté Gábor áll a színház élén, s már csak azért is kérdés, hogy Gyurcsányék kiállásának lehet-e köze a DK-tagoknak biztosított kedvezményhez, mert – ahogy említettük – a Katona József Színház más pártnak nem ajánlott fel ilyen lehetőséget.

Az is figyelemre méltó, hogy Karácsony Gergely idén nyáron közel 300 millió forint prémium kifizetését hagyta jóvá a fővárosi cégek vezetőinek, s Máténak is szép summát – 6,3 millió forintot – irányzott elő.

Borítókép: a budapesti Katona József színház (Forrás: wikipedia)