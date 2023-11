A Katona József Színház Magyar Nemzetnek küldött válasza a DK-tagoknak biztosított árkedvezmény ügyében

„Hogyan lehetséges, hogy egy közintézményként működő színház pártszimpátia alapján biztosítson kedvezményeket?

A Katona József Színház nem pártszimpátia alapján biztosít kedvezményeket. Ahogyan magánvállalkozások, piaci alapon működő cégek, úgy fővárosi, valamint országos önkormányzatok, állami cégek is rendszeresen kapnak tőlünk hasonló ajánlatokat. A teljesség igénye nélkül néhány példa: évek óta kiemelkedően jó együttműködést tudhatunk magunkénak például a NAV-val, a Tisztelet Társaságával, az MTA-val, a MOL-lal, a TEVA és Richter Gedeon Nyrt.- vel, de kapott már kedvezményes ajánlatot a Magyar Ügyvédi Kamara, az Ügyészek Országos Szervezete, vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar is. Egyházi szervezetek közül mind a három nagy keresztény egyházzal jó a kapcsolatunk, rendszeresen ajánlunk fel jegyeket jótékonysági eseményeikre és a MAZSIHISZ is kap kedvezményeket. Öt elit kutatóegyetemünk (Szeged, Debrecen, BME, ELTE, Semmelweis) teljes diàk/tanári karával, illetve Alumni programjával szoros az együttműködés. Mindezek mellet kapott már tőlünk ajánlatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium is. Több sajtóorgánum törzskàrtyáját is elfogadjuk - ha a Magyar Nemzetnél létezik ilyen, Önök előtt is nyitva az ajtónk - és a kiadókkal is folyamatos kapcsolatban állunk. Bankok közül szoros a viszony az MKB és MHB intézeteivel, de az OTP-t is számos alkalommal megkerestük már. Az együttműködési lehetőség tehát bármely kultúra iránt érdeklődő közösség számára nyitott. A pártszimpátiára vonatkozó utalást visszautasítjuk, a színháznak, mint intézménynek nincs és nem is lehet pártszimpátiája, a benne dolgozó kollégák világnézete, vallása pedig, mint minden demokratikus helyen, magánügy.

Miért pont a DK-tagjainak biztosítottak engedményt a jegyárakból? Köze volt-e ezen döntés meghozatalában annak, hogy az elmúlt években a DK és a Katona József színház politikai ügyek mentén együttműködött?

A Katona József Színház művészeti intézmény, ahol a legmagasabb szintű alkotói munka folyik. Noha a politika és annak szolgálói komoly erőfeszítéseket tettek, hogy színházunkat ellehetetlenítsék, meggyalázzák, valamint különböző politikai szerepkörökbe kényszerítsék, a Katona továbbra is egy sikeres művész színház és semmilyen párttal nem működik együtt politikai ügyek mentén. Színházunk

vezetősége tudatosan tartózkodik az ilyen megnyilvánulásoktól, kifejezetten csak szakmai kérdésben foglaltunk és foglalunk állást nyilvánosan. De hadd kérdezzünk vissza: milyen politikai ügyekre gondolnak? Mi egyre sem emlékszünk. Félünk Önöknek is nehéz lesz bármilyet is felidézni.

Kijelenthető, hogy a Katona József Színház DK-s intézményként határozza meg magát?

Nem. Lásd fentebb.

Eddig összesen hány DK-s párttag vette igénybe a kedvezményt?

28 darab jegy fogyott november 21.(a hírlevél kiküldése) és november 25. között.

A jövőben is terveznek hasonló akciókat?

Színházunk helyzete a kormány gazdaságpolitikájának és az önkormányzati rendszer működésének ellehetetlenítése miatt jelentősen romlott az elmúlt években. Ehhez társul ráadásként, hogy az országunkra sajátosan jellemző, egyre súlyosabb gazdasági helyzet (például az európai átlagból messze kimagasló infláció), valamint a fizetőképes kereslet csökkenése miatt, értékesítési osztályunk kénytelen a jegyértékesítési kedvezményeket egyre szélesebb kör számára elérhetővé tenni. Ezzel a módszerrel természetesen a továbbiakban is élni kívánunk.

Ezen a hétvégén épp – szintén hírlevélben kiküldött – Black Friday napokat tartunk, melynek keretén belül az említett és Önök számára kérdéses ajánlatnál még kedvezményesebben, akár 40%-kal olcsóbban is tud bárki jegyeket váltani. Szeretettel várunk mindenkit, pártszimpátiától, világnézettől függetlenül bármelyik előadásunkon!”