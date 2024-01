A baloldalt ellepik a vécébotrányok

Az első fővárosi közösségi költségvetés ötletbörzéjén előkelő helyen végzett a fővárosi közmosdók projekt, ám három évig nem történt semmi. Mostanra állnak ugyan a „Példamutató közvécék” elnevezésű illemhelyek, de vagy működésképtelenek, vagy messzire elkerüli őket a jóérzésű ember.

Az évről évre kiírt fővárosi ötletbörze honlapja szerint az új közvécék a meglévőknél magasabb komfortot és újszerű vizuális minőséget kínálnak, mint az elektronikus, okosfizetési lehetőség vagy ingyenesség. Újszerű fenntartási konstrukció kidolgozása; egyéb kapcsolt szolgáltatások, mint ivókút, telefontöltés. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az extrák megvalósultak-e, ugyanis ezeket a minden igényt kielégítő, acélszerkezetű mosdókat csak „letették” a kijelölt helyükre, a beüzemelésre immár több mint fél éve várni kell.

Két helyen található ilyen mosdó, a józsefvárosi II. János Pál pápa téren és a zuglói vasútállomás közelében, mind a kettő baloldali vezetésű kerület.

Kerestük a fővárost, hogy megtudjuk, mikor veheti igénybe a budapesti közönség a példamutató illemhelyeket, választ egyelőre nem kaptunk. A főváros által működtetett honlap szerint a használatba adás a rozsdamentes acél beszerzése miatt csúszik, de még így is legkésőbb tavaly tavasszal már működnie kellett volna az űrkorszakot ígérő illemhelyeknek. A két illemhely acélépülete már kijelölt helyén áll, így nem tudni, hogy miért nem sikerül működésbe hozni azokat.

Míg a vécék nem, a főváros propagandagépezete működik. A főváros online lapja, „Azénbudapestem” arról írt: az új, vandálbiztos, nyilvános illemhelyeket öntisztító mechanizmussal szerelték fel, az automata mosórendszer a vécécsésze és a padló tisztítását minden használat után elvégzi, így mindig tisztaság fogadja a következő felhasználót.

A biztonságot távfelügyeleti rendszer biztosítja, ám mivel nem működik, így még nem lehet tudni, hogy hatásos-e lesz az új módszer az illetéktelen behatolók ellen.

A fentiek fényében felmerül a kérdés: a Karácsony Gergely főpolgármester mintaprojektjének számító Blaha Lujza téri illemhelyet már eleve miért nem szerelték fel kamerákkal, amelyet a fővárosi közterület-felügyelet lát, és probléma esetén egyből be tud avatkozni. Mint megírtuk, a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában álló illemhely legtöbbször működésképtelen, illetve ha éppen mégsem az, akkor új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, itt üzletelnek vagy lövik be magukat a drogosok. Az új vécéket ugyan pelenkázóval is felszerelték, de azokat sem az édesanyák használják, hanem az italozók, szerhasználók pultként.

A közvécé − amellyel Karácsony Gergely szelfizett − átadása óta gyakorlatilag naponta elromlik, és jól láthatóan nem nagyon takarítja a főváros.

Az említetteken kívül a kerületekben is telepítettek „okosvécéket”. Józsefvárosban a helyiek panaszaiból kiderül, ott is drogosok használják legfőképp a közterületi, automata illemhelyeket.

Volt már példa arra is, hogy vandalizmus miatt működésképtelenné váltak a kampánymosdók.

Ismert: Pikó András, a VIII. kerület baloldali polgármestere szinte az egész kampányát nyilvános illemhelyek ígérgetésére építette fel. Ezt megvalósítandó először toi toi vécék lepték el a kerületet, kellemetlen szagot árasztva. A lakók azonban hiába panaszkodtak, a polgármester ragaszkodott a bűzös műanyag bódékhoz. A napokban a Baranyi Krisztina vezette Ferencvárosból érkezett a hír, hogy félbemaradt egy illemhely építése. Az önkormányzati tv facebookos tudósítása szerint eltűnt a nyilvános vécé kivitelezője, és félkész állapotban hagyta a területet a Haller parkban.

Borítókép: Blaha Lujza tér (Fotó: Mirkó István)