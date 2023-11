Kocsmaasztalnak használják a Blaha Lujza téri közvécé pelenkázóját

Hiába kerültek nyilvánosságra a főváros által üzemeltetett Blaha Lujza téri közvécé állapotáról készült fotók, úgy tűnik: Karácsony Gergely főpolgármester nem tesz semmit azért, hogy a mosdót rendeltetésszerűen használhassák a téren áthaladó emberek. A legújabb fotó tanulsága szerint a betérők felfedezték az eszközben lehajtható pelenkázó tálcát, amire sörösdobozokat pakolnak, ám nem kizárt, hogy droghasználatra is kiváló eszközként funkcionál.

A főváros közegészségügyi szempontok alapján elgondolkodhat azon, hogy megszünteti-e a pelenkázót a helyiségben, ugyanis napközben az édesanyáknak jobb alternatívát nyújt a néhány hete megnyílt Corvin Palace áruház vagy a sarkon lévő bevásárlóközpont.

Lapunk számos alkalommal beszámolt arról, hogy a legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri vécé új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, ráadásul fényes nappal. A közvécé − amellyel Karácsony Gergely szelfizett −, átadása óta gyakorlatilag naponta elromlik, és jól láthatóan nem nagyon takarítja a főváros.

Arról is írtunk, hogy a térről nyíló Somogyi Béla utcában drogkáosz alakult ki. Félnek a lakók, mert egy drogos csoport uralja környékbeli utcákat. Józsefvárosnak ezen részén a tér felújítása óta elszaporodtak az ehhez hasonló problémák. A lakók elmondása szerint lépcsőházakba húzódnak be a drogos bűnbanda tagjai, és ott lövik magukat, szexelnek és végzik el kis- és nagydolgukat. A banda törzshelye a Blaha Lujza téren található, ahol a közvécét belövőszobaként is használják. Érdekes, a negatív tapasztalatok ellenére további hasonló közvécét nyitott és tervez nyitni Karácsony Gergely főpolgármester, mindezt úgy: a mintavécét sem sikerül karban tartania.

