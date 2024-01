A helyiek nem akarták Karácsony és Pikó méregdrága vécéjét, de megépült, csaknem fél éve pedig használni sem lehet

Ismét egy közvécével folytatódik Pikó András és Karácsony Gergely baloldali „városfejlesztése”: lassan fél éve építették ötvenmilliós keretből a II. János Pál pápa téri közvécét, de azóta sincs nyitva – írta a Metropol.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a II. János Pál pápa téri közvécét már tavaly szeptemberben is egyöntetűen ellenezték a helyiek:

Az ötlet nem nyerte el szinte senki tetszését, főleg azután, hogy kiderült, a pár sarokkal odébb lévő Blaha Lujza téren és a Losonci téren is leginkább drogosok, hajléktalanok és prostituáltak használják a vécét.

– Hétköznapi kerületi nem használja éppen ezek miatt, teljes pénzkidobás. Nekünk ez nem hiányzik ide! Közvécék kellenek, de olyan módon, hogy legyen egy felelős, aki őrzi és takarítja. Láttuk, hogy a Blaha Lujza téren is milyen körülmények voltak, prostituáltak, drogosok és hajléktalanok használták – mondta akkor egy hölgy, aki a tér szomszédságában él.

Ez egyszerűen nem megy a baloldalnak

Sorra okoznak gondot a baloldali „városfejlesztések”, amelyekről rendre kiderül, hogy túlárazottak, minőségében pedig kifogásolhatók. A legdurvább a Karácsony Gergely-féle Blaha felújítása volt, ami jóval később készült el a terveknél, és a térköveket többször cserélni kellett. Bosszantóan sült el a Pikó-féle Somogyi Béla utca zöldítése is, ahol rosszul alakították ki az öntözőrendszert, emiatt az átadás után egy évvel is sárdagonya volt virágok helyett az árkokban. De mondhatnánk a Kun utca esetét is, ahol bár egyirányúsítottak, a parkolási rendet nem módosították, így csak visszafele manőverezve lehet beállni a várakozóhelyekre – olvasható a Metropol cikkében.

„Ha dísznek van, akkor teljesen felesleges” – ezt már egy helyi hölgy mondta a lapnak. Egy arra járó férfi szerint az önkormányzatnak belső ellenőrzést kellene kezdeményeznie.

„Meg kellene vizsgáltatni a kivitelezéshez kötődő számlákat. Ha ezt nem teszik meg ők, akkor ugyanaz lesz, mint a Lánchíd esetében, kibújik a szög a zsákból előbb-utóbb”.