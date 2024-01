Derült, csapadékmentes lesz az időjárás, de a hőmérséklet napközben is nulla fok alatt marad. Az éjszakák is derültek lesznek, ezért országszerte nagyon erős fagyokra kell felkészülnünk: a következő napokban a legalacsonyabb hőmérséklet –15, –20 fok köré csökkenhet – részletezte a meteorológus, aki beszélt arról is,

jelentősebb enyhülésre január második feléig nincs sok esély.

Megjegyezte, hogy a hétvégén már több felhő lehet az égen, ami arra utalhat, hogy éjszaka már kevesebb helyen süllyedhet –10 Celsius-fok alá a hőmérséklet. A rendkívüli télnek köszönhetően egyébként csodás jégszobrok vannak a Balatonnál, alább képeket is nézegethet róluk.