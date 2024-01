Egy újpesti családapa vesztette életét, a mellette ülő 14 éves kislánya túlélte az ütközést – részletezte, és hozzáfűzte, hogy a vétlen fél szenved, miközben a vétkes derék módon elmenekül.

A polgármester kiemelte, utóbbit még mindig keresi a rendőrség.

A baleset a főváros IV. kerületében, a Rózsa utca és a Görgey Artúr utcai kereszteződésének közelében történt hétfőn, nem sokkal este nyolc óra előtt.

A portál emlékeztet, Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere korábban a közösségi médiában arról számolt be, hogy négy személygépkocsi ütközött össze, buszos fórumokon viszont arról írtak, hogy az arra közlekedő 20E járat is részese volt a tömegbalesetnek. A vétlen sofőr sérülései következtében életét vesztette. A balesetet okozó sofőr elmenekült a helyszínről, úgy tudni, ő is megsérült, a rendőrség azóta nagy erőkkel keresi.