Mobilalkalmazásban ellenőrizhetjük tb-jogviszonyunkat

Új funkcióval, a társadalombiztosítási (tb-) jogviszony ellenőrizhetőségével bővült az EgészségAblak mobilalkalmazás,

a „tb-lámpa” menüpont a taj-szám érvényességéről és az egészségbiztosítási jogviszony státuszáról ad információt

– jelentette be a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra közölte, a funkció naponta frissül, így mindenki naprakészen ellenőrizheti, hogy rendezett-e az egészségügyi ellátáshoz szükséges jogviszonya vagy sem.

Mint fogalmazott, a „tb-lámpa” menüpont alatt több színkategória működik:

a zöld lámpa esetében a felhasználónak érvényes a taj-száma és rendezett a jogviszonya, piros lámpa esetében a taj-szám érvényes, azonban a jogviszony rendezetlen, bár a közfinanszírozott egészségügyi ellátás igénybe vehető.



– A kék lámpa azon felhasználók esetében jelenik meg, akik külföldön biztosítottak, más országban fizetnek járulékot, a barna lámpa azt jelenti, hogy a taj-szám érvénytelen, a sárga lámpa esetében a taj-szám érvényes, de az egészségügyi ellátások csak korlátozottan vehetők igénybe – sorolta.

A kormányszóvivő szerint

azért is fontos ezt ellenőrizni, mert így mindenki biztonságban tudhatja magát például afelől, hogy munkáltatója befizeti-e utána a járulékot.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően

az EgészségAblak alkalmazásban már hét menüpont érhető el, amelyek segítségével mindenki naprakészen, a telefonja segítségével kezelheti, láthatja egészségügyi adatait.

– Az alkalmazásban elérhető az összes egészségügyi dokumentum, a felírt és kiadott receptek, a háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje, a koronavírus-oltási igazolvány, és az alkalmazásból a nap huszonnégy órájában közvetlenül hívható az EgészségVonal is – tudatta.

Hangsúlyozta, a nemrégiben bevezetett funkciónak köszönhetően a családtagok – például gyerekek, idősebb szülők – dokumentumai is elérhetővé váltak meghatalmazás esetén, valamint lehetőség nyílt arra is, hogy a járóbeteg-szakrendelőkben előjegyzett, elektronikus rendszerbe felvezetett időpontokat is megtekinthessék. – Az alkalmazásban ez az időpont le is mondható, és

a tervek szerint még ebben az évben lehetőség nyílik arra is, hogy az applikáción keresztül lehessen a szakrendelőkbe időpontot foglalni

– tette hozzá.

Az államtitkár azt is elmondta, az ingyenes alkalmazást eddig 2,6 millióan töltötték le, az elmúlt harminc nap adatai szerint 250 ezren jelentkeztek be és 1,7 millió egészségügyi dokumentumot néztek meg. – Az e-recept funkciót indulása óta 720 ezren használták – mondta Rétvári Bence.

Borítókép: Az alkalmazás (Fotó: eszfk.hu)