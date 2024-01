Az új ügyeleti rendszerhez két vármegye csatlakozik februártól

Mikor csatlakozhat a főváros az ügyeleti rendszerhez?

Mint arról Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt, még folynak a szakmai egyeztetések, ugyanis a főváros több szempontból is más, mint az ország többi része: sokkal több szakellátó elérhető, sokkal több sürgősségi osztály van egy négyzetkilométerre vetítve, mint bárhol az országban, tehát itt más metódust kell alkalmazni. – Mindezek ellenére terveink szerint még idén bekapcsoljuk a fővárost is, az viszont egyeztetés kérdése, hogy erre pontosan mikor kerül sor – jelentette ki.

Az eddigi tapasztalatokról az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a lakosság általában véve elégedett az új ügyeleti rendszerrel. A kormány nem titkolt célja volt az ellátórendszer tehermentesítése, mert nagyon sok az indokolatlan orvos-beteg találkozás, akár ügyeleti időben is, pedig az esetek 10-15 százalékában a telefonos tanácsadás is elegendő lenne. Az indokolatlan mentővonulások száma majdnem húsz százalékkal mérséklődött, így sokkal kisebb eséllyel vonul ki a mentő úgy valahová, hogy valójában nincs is rá szükség. Továbbá a sürgősségi osztályok is tehermentesültek, esetükben nagyjából 15 százalékkal csökkent a betegforgalom – sorolta.

Takács Péter kitért arra is, hogy

a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által gerjesztett kezdeti ellenállással szemben mára a háziorvosok többnyire igen pozitív véleményt fogalmaznak meg az új ügyeleti rendszerről.

Az megnyugtató számukra, hogy egy jól felszerelt, direkt erre a célra kialakított rendelőhelyiségük van, és ott áll mögöttük biztosítékként a mentőszolgálat, valamint az új ügyeleti autók. Nagy segítséget jelentenek nekik a mentőtisztek, illetve azok a szakdolgozók, akik arra vannak kiképezve, hogy alapellátási ügyeletben az orvos munkáját támogassák, és nagyon jól működik a diszpécserszolgálat is. Ezért és az ügyeleti díjak emelése miatt ma már egyre több, főleg fiatal háziorvos vállalna – a kötelező havi kettőn túl – további ügyeleteket is – mutatott rá az államtitkár.