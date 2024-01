Viharos széllel érkezik a hétvége

A Hungaromet szerint legtöbb helyen naposan indul a reggel, napközben azonban északkelet felől ismét felhősödés várható.

Kisebb csapadék legfeljebb néhol fordulhat elő. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő estére 1 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hétvége folyamán gyenge hidegfronti hatás fogja terhelni az emberek szervezetét. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.