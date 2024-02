Rambó néni fejsérülést szenvedett, de még a mentők szava is elakadt, amikor meglátták, miket tart a táskájában

Egy hirtelen fékezés miatt szenvedett fejsérülést az egyik fővárosi buszon az a 90 év körüli nő, akit agyrázkódás gyanúja miatt szállítottak kórházba az Országos Mentőszolgálat kollégái még a hét elején – adták hírül a közösségi oldalukon.

Hozzáfűzték, a sérülés ellenére is mosolygós, nagyjából 50 kilós asszonynak végül az értékleltár elkészítésénél sikerült meglepnie az életmentőket.

Ekkor ugyanis nem csak egy gázspray, de egy nagy kés is előkerült a ridiküljéből. Beszámolt róla, hogy attól félt, hogy egyszer megtámadják és azt gondolta, hogy ezekkel az eszközökkel meg tudja védeni magát. Az is kiderült, hogy a történet hősnője hosszas válogatás után, az internetről szerezte be az önvédelmi felszerelést, amit bevallása szerint nem félne használni sem.

Megjegyezte, reméli, erre sohasem kerül majd sor.