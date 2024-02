Szeles, változékony időt hoz a hétvége

A hétvégén nagy területen készülhetünk szeles időre, az északnyugati, nyugati szelet erős (> 45 km/h), helyenként viharos széllökések kísérik – olvasható a Hungaromet.hu előrejelzésében. Ezzel a széllel ugyanakkor nem hidegebb, hanem enyhébb léghullámok érkeznek, jelentősen megenyhül az idő (az eddigi hidegebb északkeleti tájakon is).

Vasárnap már szinte mindenhol 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, sőt akkor már 15 fokot is mérhetünk.

Szombaton a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain számíthatunk a legtöbb napsütésre, majd vasárnap már oda is érkeznek vastagabb felhők, azonban csapadéknak még mindig ott lesz a legkisebb esélye. Emellett arrafelé a légmozgás egyik nap sem lesz jelentős.

Fotó: Hungaromet

Kettős fronthatás is terheli szervezetünket, a hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).