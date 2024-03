Deutsch Tamás: A dollárbaloldal kész külső támogatás érdekében elárulni saját hazáját + videó

„A magyar embereknek árt a baloldal, amikor azon dolgozik, hogy ne érkezzenek uniós források hazánkba” – fogalmazott Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra emlékeztetett, hogy a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is bevallotta korábban, hogy részt vettek annak a 27 uniós feltételnek a kialakításában is, amit be kell tartania a kormánynak azért, hogy megérkezhessenek az uniós pénzek.

Emellett alig néhány hete Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője beszélt arról az ATV-ben, hogy pártja európai uniós képviselőjének is betudható, hogy közel másfél évet kellett dolgoznia a kormánynak azon, hogy a források egy része mégis Magyarországra jöhessen.