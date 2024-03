Itt vannak a legnépszerűbb csokinyulak

A Milka minden évben többféle dizájnnal és méretben forgalmaz húsvéti csokoládét, amelyek az ikonikus milkalila színben pompáznak, továbbá csokitojások is szerepelnek a kínálatukban.

( Fotó: Mondélez )

A Lindt terméke az Arany Nyuszi nevet viseli, és nagyban eltér a hagyományos csokinyulaktól. A nyuszi többféle méretben is kapható, valamint lehet még venni a márka kínálatából egyéb minőségi húsvéti csokoládétermékeket is, mint például csokitojás, amihez van Arany Nyuszi alakú doboz is. A termék érdekessége, hogy a nyakában piros szalag és csengő is látható.