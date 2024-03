Megnyílt a Nyugati pályaudvaron a felújított aluljáró

Újra az utazóké a Nyugati pályaudvar aluljárója – adta hírül közösségi oldalán a MÁV. Mint írták, a felújítás során az aluljáróban elvégezték az álmennyezet padlóburkolat teljes cseréjét a lámpatestekkel, új elektromos hálózattal, vízelvezetőkkel együtt, továbbá megújult a falburkolat és az oldalajtók sora a régi lépcsőkkel.

A falakon a Nyugati pályaudvar terveinek részletrajzai láthatók, például a toronyról és a homlokzatról, ezzel is egyedi hangulatot adva az aluljárónak. Taktilis sáv, valamint a korlátokon elhelyezett Braille-írás segíti az akadálymentes közlekedést.

A munkálatok befejezésével a pénztárkonténerek mellett elhelyezett ideiglenes mosdó bezárt, és újra megnyílt az aluljáró mosdója. A néhány hete átadott új lifttel pedig már akadálymentesen megközelíthető az aluljáró a pályaudvar területéről.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Nyugati pályaudvar nemrégiben külsőre is teljesen megújult. Azonban nemcsak a látványa pazar, de számos modern újítást is kapott: így többek között ingyenes wifi, egyszerűbb jegyvásárlás, modern utascsarnok, megszépült homlokzat, felújított tornyok várnak minden utast.