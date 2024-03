Utolérte a „balsors” a Kutyapártot is, tovább aprózódik az ellenzék

– Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna lemondtak a Kutyapártban betöltött társelnöki pozíciójukról egy párton belüli vita miatt, ezt azonban a tagság végül nem fogadta el. A kiszivárgó információk szerint a párton belül komoly feszültség van, amit az is jelez, hogy az elmúlt napokban többen távoztak – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: miután Tarcsay Tibor helyi szervező is kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból, azt írta bejegyzésében, hogy rengeteg sértődött képviselő csatlakozott a párthoz,

amiből 2019 után viccpártiság helyett fásult szarkazmus lett, a tagság eközben egy direkt szűken tartott, javarészt anonim kör maradt, amit számon sem lehet kérni.

Tarcsay szerint a Kutyapárt „ugyanolyan hitvány, mint a többi párt” – idézte az elemző. Deák Dániel kiemelte: ez az egész helyzet a baloldali pártokból kiábrándult ellenzéki szavazók utolsó választási lehetőségét is tönkretette, ugyanis a Kutyapártra is ugyanazok a válságtünetek lettek jellemzőek, mint amit eddig a többi balliberális formációnál vagy éppen a baloldali összefogásnál tapasztaltunk meg.

A baloldali összefogás esetében is belső vitákat, elképzelés és víziónélküliséget tapasztalhattunk meg, ami végül 2022-ben történelmi vereséget eredményezett a baloldal számára

– emlékeztetett az elemző. Deák Dániel hozzátette: ebből a helyzetből tudott profitálni a Kutyapárt, amely a felmérések szerint jelentősen növelte a támogatottságát.

– A párt ugyanakkor viccpártból fokozatosan megpróbált egy hagyományos balliberális formációvá válni, már az EP-választásra is bejelentettek indulókat – mondta Deák Dániel, majd rámutatott:

a pártnak azonban a drogok legalizálásán túl semmilyen más közös nevezője nincsen, egy műsorban még azt sem tudták megválaszolni, hogy föderális vagy nemzetállamokon alapuló Európát szeretnének-e, ami egy alapvető kérdés az unió jövőjét illetően

Szavai szerint amíg az ingyen sört kell megígérni, addig nem jönnek elő azok a konfliktusok, amelyek most a felszínre kerültek. – Ugyanez a víziónélküliség jellemzi a legtöbb balliberális formációt, ezért is érezhetik sokan, hogy a Kutyapárt is egy lett a sok közül – tette hozzá. Kiemelte:

a mostani helyzetnek Gyurcsány Ferenc az egyértelmű nyertese, akinek pártja a balliberális oldalon képes belső válságok nélkül politizálni és még világos üzenetei is vannak.

– Nem igaz ez a Momentumra, amely az elmúlt időszakban a belső válság miatt még pártelnököt is cserélt, de ugyancsak belső ellentétek feszítik szét a nullaszázalékos Párbeszédet is, ahol például Szabó Tímeát tolták a háttérbe, mert a kiszivárgó hírek szerint nem volt súrlódásmentes a kapcsolata a párt frakciójának többi tagjával – mondta az elemző.

Szerinte a Kutyapárt esetében a mostani belső ellentét és az azzal járó lemondások csupán egy permanens válság kezdeti szakasza, ugyanis a közös nevező nélküliség minden politikai formáció elhalásához vezet előbb vagy utóbb. Kiemelte:

ennek az eredménye, hogy tovább aprózódik a balliberális oldal.

– Március 15-én várhatóan Magyar Péter is új pártot alapít, amivel Márki-Zay Péternek és Jakab Péternek állíthat ellenfelet, és ugyanazt a szavazótábort darabolja tovább, amelyen már eddig is körülbelül tíz párt osztozott – vélekedett az elemző. Mint mondta, hiába van azonban egyre több politikai szereplő az ellenzéki térfélen, a felmérések szerint ebből nem tudnak profitálni, az elmúlt hetek belpolitikai viharai ellenére sem erősödött a támogatottságuk.

A kampány pedig hamarosan elkezdődik, a Fidesz rendezte a sorait, és várhatóan kampányüzemmódba kapcsol, amellyel megerősítheti vezető pozícióját a júniusi választásokra készülve

– zárta videóelemzését Deák Dániel.