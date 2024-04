A Momentum az uniós forrásokkal kampányol, de Cseh Katalin botrányát nem említik

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a közelmúltban több helyszínen is házkutatást tartott a Cseh Katalin nevéhez köthető uniós botrány miatt a hatóság. Az ügyben a NAV költségvetési csalás gyanújával nyomoz és az elmúlt években már két gyanúsítottat is kihallgattak.

Ehhez képest a Momentum kampányvideójában azzal büszkélkednek, hogy Cseh Katalin javaslatára uniós feketelistára kerülnek azok a cégek, akik csaltak az EU-s forrásokkal, hogy többet ne pályázhasson az aki, csalt.

A Cseh Katalinhoz köthető botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó.

A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot.

A nyomozók megállapították, hogy a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre. Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de párszor egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)