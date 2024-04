Eger polgármestere beszél egy titkos hangfelvételen arról, hogyan (nem) tesz eleget az adatigényléseknek

Nagyjából semmit nem adnék ki, úgy vagyok vele, hogy pereljen mindenért, minden érdemi részt kiveszek belőle vagy kicsontozom úgy, hogy tessék, itt van egy semmi, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát például most a várnak is ez a cirkusz […] munkadíj, ennyi. Fejezetszám… Itt a költségvetése, tessék… és akkor nem tud mit csinálni, odaadtuk. Ja, hogy ez neked nem elég? Kit érdekel? Tehát én esetleg még ezt az irányt tudom elképzelni, hogy tegyünk is eleget meg nem is, és akkor olyan információt adunk, hogy vagy ha konkrét szerződést kérnek ki, akkor meg pont kitörlök olyan részeket, ami őt érdekli. Hát kiadtuk, csak szerintünk, a mi jogi álláspontunk szerint az a, üzleti titok, b, személyes adat, c, mit tudom én, mi.