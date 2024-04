Hírhedt balos háttérember segítheti Magyar Pétert

Egy érdekes részletet szúrt ki az Origó Magyar Péternek a Spinoza Színházban folytatott beszélgetéséből: Magyar Péter az interjú egy pontján elszólta magát, és leleplezte, hogy Hann Endre, a Medián nevű közvélemény-kutató cég vezetőjével tárgyal a háttérben.

Hann Endrével beszéltem, mérnek rengeteg mindent

– mondta Magyar a beszélgetésben Rangos Katalinnak.

Varga Judit volt férje elmondta, hogy a közvélemény-kutató adatokat is megosztott vele. Az Origó rámutatott, Hann Endre a baloldali kormányok rengeteg pénzzel kitömött háttérembere: dolgozott Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is.

Ő volt az, aki 2018 előtt Juhász Péter előretolását javasolta, és az ő tanácsait alapul véve léptették vissza 2022-ben az esélytelenné vált Karácsony Gergelyt Márki-Zay Péter javára.

A hírportál szerint Hann Endréről tudni érdemes, önmagát és a cégét független közvélemény-kutatóként próbálja beállítani, azonban többször kiderült, hogy a baloldal titkos tanácsadója. Cége, a Medián a Gyurcsány-kormány alatt több mint 700 millió forint értékben kapott megbízást a Miniszterelnöki Hivataltól, annak egyik legfontosabb tanácsadó és felméréseket végző partnereként. A közvélemény-kutató cég és az akkori baloldali politikai elit közötti szoros kapcsolatot bizonyítja az a tény is, hogy Karácsony Gergely is dolgozott a Mediánnál, miközben 2002 és 2008 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója is volt.

Hann Endre cégével több lejárató kampányt is végrehajtott jobboldali politikusok ellen. Többször is ő állt a háttérben, amikor a baloldal kétségbeesetten keresett potenciális miniszterelnök-jelölteket.

Ő „találta ki” Bajnai Gordont a 2014-es választás előtt. Egy alkalommal – az ismert manipulációs technikájával – 22 százalékot jósolt neki, így próbálva mellé állítani a baloldali szavazókat.