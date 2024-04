Magyar Péter is becsekkolt a baloldalra

– Akinek az MSZP-kormány egykori minisztere az ügyvédje, baloldali kampányguruk a segítői, baloldali hírességek a tüntetéseinek főszónokai, a baloldali Spinoza-házban beszélget Rangos Katalinnal és baloldali politikusok jelennek meg a tüntetésein, az bizony baloldali politikus. Ha beismeri Magyar Péter, ha nem – jelentette ki Deák Dániel a legújabb videóelemzésében, hozzátéve: a jelek szerint Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Pétert is külföldről támogathatják.

A jelek szerint Magyar Pétert is külföldről támogathatja a nemzetközi baloldal. Forrás: Képernyőfotó

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ezt erősíti, hogy Magyar Péter a baloldal egyik kulcsemberét, a korábban az MSZP-nek dolgozó Láng Balázst ölelgette a tüntetése után. Elmondta: Láng Balázs régóta segíti a baloldalt: 2006–2008 között, hazánk súlyos eladósodása idején az Államadósság-kezelő Központ kommunikációs és PR-igazgatója, 2007-ben a Gyurcsány-kormány – soha meg nem épült – kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatója volt. 2017–2018 között másfél éven keresztül a Hír TV szerkesztője volt, amely ekkor még Simicska érdekeltségébe tartozott, és a baloldal szekerét tolta. 2018–2019-ben tíz hónapig pedig az MSZP és a Párbeszéd szövetség stratégiai kommunikációért és kampányért felelős igazgatójaként dolgozott.

Külföldi támogatás: kísérteties hasonlóság

Az elemző emlékeztetett: Márki-Zay Péter, sőt Karácsony Gergely is tagadta a választási kampányban, hogy külföldről kapnának pénzeket vagy támogatásokat, azonban a választást követően maga a baloldali miniszterelnök-jelölt ismerte be a több milliárd forintos támogatást az Amerikai Egyesült Államokból. Azóta ráadásul kiderült, hogy a pénz egyenesen a Soros-hálózattól származik, szó sem volt mikroadományokról, mint ahogyan azt korábban Márki-Zay állította. Kísérteties a hasonlóság az elemző szerint, ugyanis most Magyar Péter is mikroadományokról beszél, ugyanakkor az nehezen hihető, hogy a múlt hétvégi tüntetését – amely számítások szerint 100-150 millió forintba került – ezekből vagy saját zsebből fizette volna.

Ezzel Magyar Péter nem számolt el, nem tudni, hogy valójában honnan származott ez a pénz.

Mivel kísérteties a hasonlóság Márki-Zay Péter és Magyar Péter között, egyáltalán nem lenne meglepő, ha ebben az esetben is kiderülne, hogy ezek a pénzek külföldről érkeztek – mondta Deák Dániel. És hogy mi ezzel a külföldi globalista érdekcsoportok célja? – tette fel a kérdést az elemző. Meglátása szerint világos, hogy meg akarják változtatni Magyarország álláspontját a fő kérdésekben, így például a migráció, a gender és a háború ügyében, emiatt akarják meggyengíteni a nemzeti kormányt, emiatt támogat ezúttal ez a gazdasági és politikai érdekkör egy olyan embert, aki azt állítja magáról, hogy nem baloldali.

A Momentum eddigi támogatói Magyar Péterben látják a reményt?

Ugyanezzel próbálkoztak Márki-Zay Péter estében is, aki ugyancsak azt állította magáról, hogy ő valójában jobboldali. Ezt ugyanakkor a választók nem vették be, egyértelműen látták, ki is valójában a baloldali miniszterelnök-jelölt. A többi baloldali párt viselkedéséről az elemző elmondta: a jelek szerint egyre többen kezdenek rájönni arra, hogy

Magyar Péter megjelenése a baloldalt osztja tovább, és elsősorban rájuk jelent komoly veszélyt.

Ennek a jele, hogy mind Gyurcsány Ferenc, mind Donáth Anna igen élesen kritizálta Magyar Pétert, vélhetően az ő belső méréseik is azt támasztják alá, mint a nyilvánosságban megjelent közvélemény-kutatások (Nézőpont Intézet és Republikon Intézet), amelyek szerint a baloldali szavazótábort darabolja tovább, s az így még megosztottabb lett. A globalista érdekkörök vélhetően leselejtezik a korábban sikertelen baloldali próbálkozásokat, így a Momentumot is ejtették, ezúttal Magyar Péterben látják a reményt. Ennek fényében az előrejelzések szerint a Momentum már nem szerez mandátumot az EP-választáson, ami akár a párt rövid távú megszűnését is eredményezheti – zárta videóelemzését az elemző.

Borítókép: Magyar Péter egyre nyilvánvalóbb módon a dollárbaloldal és a Soros-birodalom támogatásában lubickol (Fotó: Havran Zoltán)