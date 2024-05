A Karácsony-féle városvezetés korrupcióban fogant és még mostanáig abban lubickol

Soha ennyi korrupciós botrány, illetve hatósági nyomozás nem volt még fővárosi és kerületi ügyekben, mint Karácsony Gergely városvezetése alatt – mutatott rá a Metropol.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Karácsony Gergelynek már 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát is külföldről finanszírozták. A kiszivárogtatott e-mailekből, feljegyzésekből kiderül, hogyan épül fel és kik a kulcsszereplői annak a struktúrának, amellyel Karácsonyék a külföldről érkező kampányfinanszírozást igyekeztek lepapírozni. Lapunk szerkesztőségéhez eljutott dokumentumokból az is kirajzolódni látszik, hogy a 2019-es főpolgármester-jelölti kampányban milyen támogatást kaphatott Karácsony Gergely a Bajnai Gordon-féle DatAdattól.

Ez az a cég, amelyen keresztül hatmillió magyar adatai kerülhettek külföldre ismeretlen körülmények között.

Azonban Karácsony Gergelynek nem volt elég a főpolgármesteri tisztség, elindult miniszterelnökjelöltként is 2022-es országgyűlési választásokon, amihez létrehozták a 99 Mozgalmat. A szervezetről azonban megjelent egy nemzetbiztonsági jelentés, amelyben fény derült a szervezet kétes finanszírozási ügyletére, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szólt.

Mint kiderült, a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 19 alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget euróban és angol fontban a szervezet számlájára. Karácsonyék állítása szerint a félmilliárd forint kis összegű személyi adományokból, úgynevezett adománygyűjtő ládákban gyűlt össze.

A pénz eredete azonban a mai napig nem ismert.

A 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP Bank feljelentése után nyomozás indult a gyanús befizetések okán. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le a NAV pénzügyi nyomozói Tordai Csaba ügyvédi irodájában, valamint Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak. Az is kiderült a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől.

A botrányos Lánchíd-felújítás

Hasonlóan nagy botrány robbant ki a Lánchíd felújítása kapcsán is. Fény derült arra, hogy a baloldali számlagyárhoz folyhattak pénzek, miközben a híd felújítása drágább és silányabb lett Karácsony Gergely idején, mint az előkészített Tarlós-féle tervek:

több pénzért nem készült el a Váralagút és a villamos alagútjának felújítása.

Karácsonyék az önkormányzati választások után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd Zrt. lett, csakhogy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert, mint amennyiért a Tarlós-érában végezte volna el a munkát. Ráadásul

a Tarlós alatt zajló tenderhez képest majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték.

A Lánchíd-felújítás kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020. novembere és 2022. júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből kilencszázmillió forint került Vig különféle számláira. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az exügyvéd ellen indított, sok százmilliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja.

Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódik, hiszen egyre erősebb a gyanú, hogy a Lánchíd felújítási munkálataival összefüggésben olyan bűncselekmények is felmerülhettek, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.