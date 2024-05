Ma is folytatódnak a parlamenti választásokról ismert datadatos befolyásolási kísérletek

Elszólták magukat Soros emberei

Emlékezetes, 2024 elején az X közösségi felületen egy MagaBabe nevű csatornán jelentek meg olyan beszélgetésrészletek, amelyeken az A4D vezetője, Korányi Dávid, valamint a szervezet kuratóriumának olyan – Soros Györgyhöz ezer szállal kötődő tagjai – mint Kati Marton vagy Wesley Clark tábornok beszéltek kendőzetlenül a magyarországi beavatkozási kísérletükről.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal most közzétett jelentésében kifejti, hogy az említett, a közösségi médiában megjelent felvételek egy hosszabb, rögzített beszélgetésekből álló videóanyagból származnak, amelyek egésze alapján megállapítható, hogy a baloldal tiltott külföldi kampánytámogatása mögött

egy olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak.

A 2022-es Országgyűlési választások befolyásolása ennek a hálózatnak az érdekeinek érvényesítése céljából történt, és a hálózat tagjai hasonló beavatkozásra tesznek utalásokat a közelmúltban lezajlott lengyelországi és a szlovákiai választások kapcsán is – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében, amely azt is megállapította, hogy a feltárt hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során már aktív volt, és feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is.

Sőt, egy jelenleg is aktív fenyegetésről van szó, amely mögött egy, a térségben hosszú ideje aktív érdekcsoport áll

– húzták alá a dokumentumban, kiemelve, hogy nem a tiltott külföldi finanszírozásban részesült baloldali pártok kerestek támogatókat, hanem

a nagy donorok kerestek végrehajtókat saját céljaik elérése érdekében.

A felvételeken megszólaló szereplők ráadásul Soros Györgyöt azonosították be az egyik nagy adományozóként.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal mindezek értelmében megállapította: