Magyar Péter lepkehálójába a Bajnai Gordon alapította szervezet aktivistái akadhattak bele

Tovább szövi az együttműködés szálait Magyar Péter a Bajnai Gordon-féle körrel: egészen pontosan a Bajnai által alapított civil szervezet aktivistáival, akikről Magyar néhány hete már említést tett az orosházi fórumán – írta a Mandiner.

Az önjelölt politikus úgy fogalmazott, kampányát egy olyan szervezet segítheti majd, amely több mint tízezer aktivistát képes mozgósítani. – Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még tízezret szereznünk – mondta. (Az árulkodó mondat az alább látható videóban hallható, 55:22-től).

Ha kell, számolnak, de a zavarkeltés sem okoz gondot

Nem kell ahhoz matektagozatosnak és asztrológusnak sem lenni, hogy az ember rájöjjön, a Magyar Péter által említett szervezet azonos a Bajnai Gordon által alapított 20K22-vel, amely húszezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra.

A feltételezés a baloldal új reménységének szűkebb környezetéből is megerősítést nyert: amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában többen is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a ’22-es választáskor, az egyik hozzászóló a mostani együttműködésről is osztott meg információt. „Valószínüleg a 20K vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20K-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is” – olvasható a Mandiner birtokába került képernyőfotón.

Mivel a Magyar Nemzet telefonos megkeresésére a Számoljunk Együtt Mozgalom azt a tájékoztatást adta, hogy a júniusi választásokra egyáltalán nem toboroznak aktivistákat, kizárásos alapon a Bajnai-féle 20K22 biztosíthatja Magyaréknak az említett 11-12 ezer főt.

Azt se felejtsük el, hogy bár a 20K22 hivatalosan szavazatszámlálókat toborzott, kiszivárgott információk szerint a zavarkeltés is az aktivisták feladata közé tartozott. Erről Lukács László György beszélt a Magyar Nemzet birtokába került felvételen. A Jobbik alelnöke azt mondta: „Abba a körbe, amelyik számol, vagy mondjuk Karcagon, ahol az egyes választókör számolja az összes ilyet, oda olyan embert kell beküldeni, aki végig fogja balhézni akár az egészet”.

Az aktivisták a 2022-es választáson hozták is tőlük elvártakat, és igencsak ellenszenvesen bántak a fideszes szavazókkal: az önkéntes számlálóbiztosok legtöbbször analfabétának, alkoholistának vagy épp önálló akarat nélküli zombiknak állították be a vidékieket.

Minden szál Bajnaihoz vezet?

Ráadásul a 20K22 mögött álló Tiszta Választásokért Alapítvány kurátora nem más, mint Tordai Csaba, Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója, aki egyben Gyurcsány Ferenc és Bajnai bizalmi embere is, és akinek az ügyvédi irodájában „vendégeskedett” néhány hónapja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): a házkutatás alkalmával okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le, a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom félmilliárdos adománygyűjtése kapcsán.

Az elmúlt két hét során több másik összefonódásra is fény derült Magyar Péter mozgalma és a Bajnai Gordon köre között: mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az egykori baloldali kormányfő nevével fémjelzett datadatos csoportból több szervezet is felbukkant a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában: az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org, vagy röviden Lunda.

Az Estratos Digital GmbH – korábbi nevén DatAdat GmbH – egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a DatAdat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám. A Lunda nevű adománygyűjtő platformot pedig a DatAdat fejlesztette és egy összetett, számos funkcióval rendelkező eszközt biztosít az adománygyűjtők részére.

Miután kiderült, hogy az Estratos és a Lunda is szerepelt Magyarék adatkezelési tájékoztatójában, a két cég néhány órán belül eltűnt a dokumentumból. Magyar Péter azzal magyarázta, hogy más szervezettől vették át az adatvédelmi tájékoztatót.

Néhány nappal később viszont megjelent Bárdos Barnabás neve, aki korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalomnak, a noÁrnak a pénzügyekért felelős menedzsere volt.

Bárdos Barnabás személyén keresztül egy további szálon is kapcsolódik Magyarék mozgalma a Bajnai-féle körhöz: Bárdos és felesége nevére van bejegyezve ugyanis a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. nevű cég, amelynek a tulajdonában áll az a II. kerületi, Kelemen László utcai lakás, ahova bejegyezték Magyar Péter szervezetét, a Legyél a változás! Egyesületet.

Az Átlátszó egy 2014-es cikke szerint a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. egy offshore ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese. Az írás arra is kitér, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható az offshore céghez. Így például Winkler Gyula, aki támogatta Bajnai pártalapítványát vagy éppen Nagy György, aki a Wallis egyik alapítója volt.

Már vizsgálódik a hatóság

Magyar Péterék egyesületét tehát olyan lakásba jegyezték be, amely egy ciprusi, Bajnai köreiig érő offshore-hálóban érintett vállalkozás tulajdona. Ebből, valamint a már említett egyéb fejleményekből feltételezhető, hogy a Bajnai Gordon-féle céges holdudvar és személyi kapcsolati háló már gyakorlatilag az indulása óta mélyen átszövi Magyar Péter mozgalmát, és az új baloldali projekt minden aspektusában jelen vannak e szereplők.

Miután Magyar Péter mozgalma körül bukkantak fel a cégháló elemei, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatot indított külföldi finanszírozás gyanúja miatt.