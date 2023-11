Jegyzőkönyveket hamisíthattak Karácsony jogi főtanácsadójának ügyvédi irodájában

A Fővárosi Főügyészség pedig arról tájékoztatott, hogy „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban az adónyomozók halaszthatatlan eljárási cselekményként végeztek kutatást egy budapesti ügyvédi irodában”.

Hozzátették: a kutatás és lefoglalás ügyész részvételével zajlott, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárási törvény alapján az ügyvédi irodában tartott kutatáson ügyész jelenléte kötelező. A nyomozó hatóság a kutatás eredményeként biztosított bizonyítási eszközöket őrzésbe vette, a Fővárosi Főügyészség pedig – a törvényi előírásoknak megfelelően – soron kívül indítványt tett a lefoglalásukra az annak elrendelésére illetékes bíróságnál.

Minden a titkosszolgálati vizsgálattal kezdődött

A 99 Mozgalom bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatti botrány azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentését, amelyet a tavalyi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek. A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizette be az említett 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára.

Az OTP is feljelentést tett

Az ügyben – amelyben Tényi István és a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP is feljelentést tett – költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A pénzintézet vizsgálata lényegében megállapította, hogy az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Kiderült az is, hogy a nagyrészt euróban és fontban lévő bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A bank által feltárt adatokból arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett.

Az érintettek hallgatnak

A Magyar Nemzet napok óta keresi az érintetteket, akik teljes hallgatásba burkolóztak a házkutatás nyilvánosságra kerülése óta, és lapunk számára elérhetetlenek. A mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor, Karácsony Gergelyhez és Tordai Csabához, a főpolgármester jogi tanácsadójához hasonlóan, nem válaszolt megkeresésünkre.