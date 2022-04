Mélyen lenézik a vidékieket Bajnaiék szavazatszámláló aktivistái (1. rész)

Egy másik szavazatszámláló gyakorlatilag értelmi fogyatékosként írta le egy Somogy megyei falu népességének jelentős részét.

Szerinte „nagyon sok fiatal, életerős férfi szellemileg visszamaradott vagy teljesen önállótlan volt. Az általános képlet az volt, hogy egy erőteljes nő és egy bárgyú, összetört férfi jött szavazni, s a nő irányította a férjét”. Mint írta, az egyik férfit vissza is kellett utasítani, mert „le volt gyerekesítve”, ám nem fejtette ki, hogy ez alatt mit értett. Az aktivista a szebbik nemnek és az idősödő lakosoknak is címzett sértegetéseket. Arra célozgatott, hogy a helyi nők függőségi problémákkal küzdenek: „közülük többen az alkohol iránti vonzalmukkal tréfálkoztak”. A középkorúakat pedig emberi roncsokként láttatta: „már ők is az egészségük hanyatlásáról panaszkodtak, s a fogazatok a Pasolini-filmek szereplőit idézték.” Abban is alkalmat talált a megdöbbenésre, hogy „mindenki dohányzott”. A jobboldali szavazatszámláló társairól pedig leereszkedő, vállveregető stílusban írt: „Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az emberek meg voltak félemlítve, és némán, szolgaian asszisztáltak ahhoz a programhoz, ami elő volt írva nekik, mialatt a jegyzőkönyvvezető szemmel tartotta őket. Sajnáltam őket, nekik szemernyi szabadságuk sem maradt”.

Pengeszájú fideszesek

Egy budapesti szavazókör delegáltja pedig a kormánypárti számlálók iránti ellenszenvét ecsetelte részletesen: „Minden rendben ment, jó fejek voltak a »hivatásos« számlálók és a delegáltak is. Kivéve talán a két fideszest: pengeszájú anya és pengeszájú lánya. Ők nem beszéltek senkivel, csak egymással, semmi fraternizálás”. Az aktivista azt sem rejtette véka alá, hogy általában véve mit gondol a fideszes szavazókról.

Ha valaki a rossz látására hivatkozva kérte, hogy olvassa fel, mi áll a szavazólapon, rögtön arra gyanakodott, hogy az illető analfabéta.

A delegáltnak a választás eredményét értékelő megjegyzése további adalékul szolgál a fentiek kontextusba helyezésére: „11-kor elkövettem azt a hibát, hogy elővettem a telefonomat és megnéztem az eredményeket. Hiba volt. Itthon kicsit bőgtem és kurva szarul aludtam. Reggel a fiam kitűzte az időpontot, amikor elhagyja az országot. Segíteni fogok csomagolni”.