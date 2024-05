Cser-Palkovics András: Vannak még álmaim Székesfehérvárral

– Sikeresen tudjuk zárni ezt az önkormányzati ciklust: a közszolgáltatások erősítésében, a városüzemeltetésben, stabilitásban és biztonságban is történt előrelépés, valamint nagyon sok városfejlesztési célunkat is megvalósítottuk – jelentette ki lapunknak adott interjújában Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András felidézte, az utóbbi öt év nem egy szokványos ciklus volt: a koronavírus-járvány teljesen átalakította a városfejlesztési elképzeléseket, majd az orosz–ukrán háború miatt kialakult energiaválság is érzékenyen érintette a várost. Rámutatott: ezek komoly, sok esetben abszolút váratlan kihívások voltak, de sikeresen vették az eléjük gördülő akadályokat.

Szerinte az elért eredményeket jól szemlélteti, hogy az Egyensúly Intézet kutatása 53 különböző indikátor alapján, nyolc évi vizsgálat után a legfejlettebb és a leggyorsabban fejlődő megyei jogú városnak és megyeszékhelynek is Székesfehérvárt választotta.

Fókuszban a közlekedés

A polgármester szerint a város egyik legnagyobb kihívása a közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése. Mint mondta, az erős ipar okán is nagy agglomerációval rendelkezik Székesfehérvár, 32 ezer munkavállaló naponta ingázik a város és lakóhelye között. Rámutatott,

nagy segítséget jelentene, ha a szolidaritási hozzájárulás egy részét a várostérség, valamint a térségi közszolgáltatások fejlesztésére lehetne felhasználni. Szavai szerint életszerű is lenne, hiszen Fehérvár és agglomerációja így együtt tudna fejlődni.

Székesfehérvár élen jár a duális képzésben, ami a középiskolai és az egyetemi hallgatókat is érinti, egyúttal pedig a gazdaság, az innováció szempontjából is kulcskérdés. Hozzátette, a diákok száma jelentős a városban. A középiskolásoknak a fele helyi lakos, a másik fele a vármegye más településeiről érkezik.

Cser-Palkovics András emlékeztetett, ezen probléma orvoslására vezettek be nemrégiben menetrendbővítést. – Bővítettük a hálózatot, a menetrendet, jobb szolgáltatást igyekszünk nyújtani, és a további bővítésnek már zajlanak az előkészületei – fogalmazott.

Szerinte az eddig bevezetett kedvezményrendszer sikerességét jól szemlélteti a 280 forintos havi diákbérlet.

– Ezt nemcsak a 14 év alattiak tudják igénybe venni, hanem valamennyi diák, aki diákigazolvánnyal használja a közösségi közlekedést: beleértve a fehérváriakat, a környéken élőket, vagy az ide járó egyetemistákat is – magyarázta, majd kiemelte: míg korábban körülbelül 4500 havi diákbérletet adtak el, mostanra már több mint 12 ezret.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere (Fotó: Havran Zoltán)

Nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami eleve csak Fehérváron vehető igénybe, legyen az kereskedelmi szolgáltatás, vagy éppen az egészségügy – magyarázta. Ez utóbbi esetében Cser-Palkovics András emlékeztetett, hogy éppen egy új épületegyüttessel bővül a vidék egyik legnagyobb kórháza, a fehérvári Szent György kórház a Modern városok program keretében. A polgármester szerint a gépjárművek száma folyamatosan emelkedik. – Fontos az utak felújítása és hogy új gyűjtőutak jöttek létre az elmúlt években, és kormányzati támogatással további útfejlesztéseket is szeretnénk – mondta.

Szerinte minden közszolgáltatás esetében fontos, hogy előrelépés legyen a fejlődésben. – Jobb szolgáltatási színvonalat, hatékonyabb, energiatakarékosabb megoldásokat kell keresnünk – magyarázta. Példaként említette az elmúlt hónapokban lezárult beruházást, amelynek keretében a teljes fehérvári közvilágítást ledesítették, több mint 11 ezer lámpatestet érintett a csere.

Rámutatott, ez éves szinten is már nagyon jelentős, mintegy 60-65 százalékos megtakarítást eredményez.

Cser-Palkovics András a nemrég átadott multifunkcionális csarnokról is beszélt. Kiemelte, ez is a Modern városok program részeként valósult meg. – Azonban nemcsak az Alba Aréna épült meg, hanem a környező gyűjtőutak is, ezzel pedig egy nagy ipari park és a város két fontos részének közvetlen összeköttetései is megépültek – húzta alá.

A polgármester hangsúlyozta: regionális szinten is ez most a legmodernebb nagy közösségi tér, ami a sportnak, sok kulturális programnak, vagy éppen konferenciáknak és szakkiállításoknak is otthont adhat. Hangsúlyozta: az Alba Arénának köszönhetően a város vagyona nőtt meg jelentősen, hiszen a város tulajdonát képezi: városi cégek fogják üzemeltetni, és a rendezvényszervezés is önkormányzati vállalatok feladata lesz.

Első Székesfehérvár, csak utána a pártpolitika

– Amit én kulcskérdésnek tartok, hogy egy várost nem lehet országos pártpolitikai alapon vezetni – jelentette ki kérdésünkre válaszolva Cser-Palkovics András. Elmondása szerint ezért is vannak a Demokratikus Koalíció (DK) vezette ellenzékkel kapcsolatban komoly aggályai. Felidézte: nem ért egyet Gyurcsány Ferenccel, aki többször azt hangoztatta: ha egy politikusuk szerephez jut helyi szinten, akkor azt az országos pártpolitika és a DK politikájának szolgálatába kell állítani.

Én ezzel vitatkozom. Más a feladata a közösség szolgálatában a polgármesternek, az önkormányzati képviselőknek, mint az országos politikusoknak

– jelentette ki Cser-Palkovics András.

Aláhúzta, soha nem valamivel szemben szokta megfogalmazni a véleményét, hanem Fehérvár mellett. A polgármester mindig elmondja a saját véleményét arról, miképp érinti egy adott intézkedés Székesfehérvárt, amit tényekkel, adatokkal támaszt alá. – Hogyha úgy érzem, hogy valami segíti a munkánkat, azt megköszönöm, de ha úgy érzem, olyan döntés született, ami Fehérvárnak rossz, azt is mindig elmondom – szögezte le. Hozzátette: a Fideszben ez abszolút lehetséges, és emiatt még soha semmilyen belső kritikát nem kapott.

Cser-Palkovics András arra a kérdésre, miszerint tervez-e visszatérni az országos politikába, felidézte: volt már egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő, de helyes döntésnek tartja, hogy ez a két tisztség ma már jogilag összeférhetetlen. Szerinte ez két külön feladat, és mindkettő teljes embert igényel. Összehasonlítva a két munkakört, úgy fogalmazott:

hozzám a polgármesterség közelebb áll, minden ehhez a városhoz köt.

– Akkor is itt éltem, amikor még nem voltam polgármester, és akkor is nyugodt lelkiismerettel itt szeretnék élni, amikor már nem leszek az. Bízom benne, hogy ez a pillanat nem mostanában jön el, mert számos tervünk, álmunk van Székesfehérváron, amelyeket az itt élők közösségével szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozza Cser-Palkovics András.