DK-s mutyi Újpesten, fogy a levegő Trippon körül

Újabb dokumentumok láttak napvilágot Trippon Norbert újpesti alpolgármester korrupciógyanús ügyleteiről. A PestiSrácok most azt írta, a hozzájuk eljuttatott dokumentumok tanúsága szerint szó sincs alaptalan pletykákról.

– Ha a hozzánk eljutott vallomás igaza bebizonyosodik, egy Trippon Norbert által működtetett korrupciós hálózat képe rajzolódik ki, amelynek fenntartója, a DK polgármesterjelöltje nem sajnálta még a saját feleségét is belekeverni a korrupt ügyeibe

– fogalmazott a portál annak kapcsán, hogy Trippon közpénzből újíttathatta fel az ingatlanát, emiatt a NAV is házkutatást tartott a DK-s alpolgármester házánál. Akkor a Magyar Nemzet úgy értesült, az adónyomozók az ellenzéki politikus gyanús házfelújításával kapcsolatban kerestek iratokat. A szövevényes ügyben felbukkan egy milliárdos számlagyár elleni eljárásban érintett cég is, amely a gyanú szerint Tripponéknak is jelentős összegű fiktív számlákat állíthatott ki.

A PestiSrácok által most megismert gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyv egy, az ügyben gyanúsított, M. Péter cégvezető vallomását idézi. „2020 közepe tájékán megkeresett S. András (a SZIN-KER ügyvezetője – a szerk.), hogy ők nyertek pár

„DK-s” vezetésű kerületben építési munkákat, és különböző pénzkifizetéseket kellene cserébe teljesíteniük politikusoknak, s megkérdezték, hogy tudnék-e abban segíteni, hogy egy újpesti politikus lakásának felújítását legalizáljuk az általam kiállított fiktív számlákkal.”

– idézte a portál a vallomást. Úgy folytatták, a fiktív számlákat kiállító cégvezető vallomása szerint

„később kiderült, hogy a kérdéses lakás L. Anita tulajdona, aki Trippon Norbert felesége, aki jelenleg Újpest alpolgármestere”.

A büntetőeljárás alatt álló cégvezető arról is beszélt, hogy négy fiktív számlát kellett kiállítania Trippon Norbert újpesti gazdasági alpolgármester részére, a házfelújítása ellenértékeként, összesen 18 millió forint értékben. Az is kiderült, a fenti összeget úgy követelte a számlákban a gyanúsított cégvezető a cége számára, hogy ők egyetlen kapavágást sem végeztek Trippon Bajza utcai házán.

A cél a fiktív számlákkal csak az volt, hogy lepapírozzák Trippon házfelújítását. A valódi munkát végző SZIN-KER Kft. így fizette ki azt a több száz milliós megbízást, amit Újpestről, az újpesti intézmények által kapott.

A portál, ellenőrizve a vallomás igazságtartalmát, illetve hogy valóban kapott-e Újpestről nagyobb megbízásokat az SZIN-KER Kft., azt írta, 2020-ban például épületfelújítási munkákra nyert el egy 290 millió forint összegű közbeszerzést az Újpesti Városgondnokság nevű önkormányzati cégtől. – Később az Újpesti Rendelőintézet is megbízta a céget, a Bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógytorna, gyermekszakrendelő építési-feújítási munkálataival. A keretösszeg itt 37 891 362 Ft volt – írta a portál.