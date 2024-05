Orbán Viktor köszöntötte a százéves Marci bácsit

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor hetek óta járja az országot a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választások előtt. A kormányfő kampánykörútja tegnap Kisbéren folytatódott, de előtte szombaton a hódmezővásárhelyi választókkal találkozott, majd felkereste Mezőhegyest is, ahol Lázár Jánossal átadta az új sportcsarnokot.

Orbán Viktor korábban ellátogatott a XVI. kerületbe, Zalaegerszegre is elutazott, onnan pedig Vasvár felé vette az irányt. Korábban Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt,Tiszaladányban és Diósgyőrben is tartott fórumot, de megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.