Vészjósló nyilatkozatot tett a német külügyminiszter

A háború senkinek sem fog békét, vagy stabilitást hozni, csak még több konfliktust

– mutatott rá a jordániai diplomácia vezetője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a háború súlyos következményekkel fog járni az egész világ számára. Hangsúlyozta egyúttal, hogy Izrael Irán elleni támadása a nemzetközi jog egyértelmű megsértésének minősül. Wadephul szót ejtett arról is, hogy brit és francia kollégájával, valamint Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével közösen tárgyalási javaslatot tettek Abbász Aragcsi iráni külügyminiszternek egy hétfői telefonbeszélgetés során. Mint mondta, továbbra is készen állnak egy megoldásról tárgyalni, ehhez azonban Iránnak sürgősen cselekednie kell, „és bizalomépítő és ellenőrizhető intézkedéseket kell hoznia egyebek között azzal, hogy a teheráni vezetés hitelt érdemlően igazolja: nem törekszik atomfegyverek kifejlesztésére”.

Sosincs késő tárgyalóasztalhoz ülni, ha az embert őszinte szándék vezeti

– tette hozzá.