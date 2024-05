Dübörög Orbán Viktor kampánya, a béke a tét + videó

„Dübörög a kampány. A béke a tét!” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához a miniszerelnök, amelyben összefoglalta kampánykörútjának múlt heti állomásait. Mint arról lapunk már beszámolt, Orbán Viktor ezekben a hetekben országjáráson vesz részt, az emberekkel az EU-s választások tétjéről beszélget, amelynek kapcsán a miniszterelnök mindig aláhúzza:

a tét, hogy megmaradunk a béke útján, vagy mi is belesodródunk az orosz–ukrán konfliktusba.

Legutóbb szombaton a hódmezővásárhelyi választókkal találkozott. – Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba. Azt a pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki.

Ezért áll egy helyben az európai gazdaság. Béke kell, mert a béke életeket ment, és beindítja újra a gazdaságot is

– hangoztatta a Fidesz elnöke. A kormányfő szombaton felkereste Mezőhegyest is, ahol Lázár Jánossal átadta az új sportcsarnokot.

Orbán Viktor múlt kedden felkereste a XVI. kerületet, csütörtökön Zalaegerszegre utazott, onnan pedig Vasvár felé vette az irányt. Korábban Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt,Tiszaladányban és Diósgyőrben is tartott fórumot, de megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.