Zalába érkezett a miniszterelnök

Zalaegerszegen folytatódott csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök országjárása az EP-választási kampányban – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A Fidesz elnöke először megbeszélést folytatott Balaicz Zoltán polgármesterrel, majd a zalaegerszegi választópolgárokkal találkozott. A választás tétjéről, a háború vagy béke kérdéséről elmondta: Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata.

Mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és az unokáinkat. Ezért állunk ki a béke mellett. Akármekkora lesz is rajtunk a nyomás, ellenállunk a háborús őrületnek. Ehhez kérjük a magyarok támogatását június 9-én

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő Zalaegerszeg után vasvár felé vette az irányt, ahol a városházán Tóth Balázs polgármesterrel és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselővel tárgyalt, majd a vasvári polgárokkal találkozott.

Lapunk már megírta, hogy ezekben a hetekben országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor kedden kereste fel a XVI. kerületet, ahol beszédet mondott. Korábban Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, múlt héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.