Megvannak Izrael új célpontjai

Az izraeli hadsereg közlése szerint eddig mintegy 400 rakétát lőttek ki Iránból Izrael felé, és ezek közül körülbelül húsz csapódott be lakott területeken. A hadsereg azt is közölte, hogy mintegy ezer drónt indítottak Iránból, és ezek közül több mint száz hatolt be Izrael légterébe. Ennek ellenére a hadsereg hangsúlyozza, hogy eddig egyetlen drón sem találta el célpontját. Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy a Bat Jam-i rakétabecsapódás halálos áldozatai között volt a hétéves Nasztya Burik, aki Ukrajnából leukémia betegségének kezelésére érkezett családjával Izraelbe. Először 2022 decemberében utazott édesanyjával gyógykezelés céljából Izraelbe, de a rák kiújult, és a csontvelő-átültetés sem segített. Vele együtt életét vesztette 60 éves nagymamája, Lena Peszkurova, valamint két unokatestvére: a 9 éves Kosztyantin Totovics és a 13 éves Ilja Peszkurov, akik elkísérték, és egy izraeli iskolába jártak.