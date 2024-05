Újabb gyanúsítottra csapott le a NAV Cseh Katalinék uniós botrányában

– Az oligarchák kerüljenek feketelistára! – jelentette ki TikTok-videójában a Momentum EP-képviselője kedden. Cseh Katalin követelése helyénvaló is lenne, de annak fényében sokakból visszás érzéseket válthat ki, hogy a politikus követelése kizárólag csak az OLAF által feltárt ügyekre vonatkozik. – Kerüljenek automatikusan uniós feketelistára azok a pályázók, akiknél az OLAF visszaéléseket tár fel! – hangoztatta a politikus. Azonban emlékezetes, Cseh Katalin sem maradt ki a „jóból”, egy idő után viszont neki is az arcára fagyott a mosoly. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, több helyszínen is házkutatást tartott a közelmúltban Cseh Katalinék uniós botránya miatt a nyomozó hatóság.