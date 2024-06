A pride idén is célba vette az iskolás és óvodás kiskorúakat

Nem mondtak le a gyerekek érzékenyítésére irányuló genderpropaganda terjesztéséről az idei Budapest Pride hetén sem a homoszexuálisok jogait védő szervezetek. A Labrisz Leszbikus Egyesület például továbbra is erőlteti a Meseország mindenkié című érzékenyítő mesekönyv terjesztését a gyerekek köré­ben, sőt meseíró kurzust, illetve pályázatot is kiírtak az LMBTQ-kisebbség elfogadtatása érdekében.

A baloldali politikusok és David Pressman amerikai nagykövet által is preferált pride támogatásával egy könyvesboltban olyan programot szerveztek, ahol pedagógusok és iskolások ismerkedhetnek meg a Meseország mindenkié című mesekönyvvel, illetve részt vesznek egy alsós diákoknak, vagyis hat-tíz éves gyerekeknek tervezett bemutatóórán, majd annak „szakmai megbeszélésén”.

A foglalkozás a tervek szerint négy részből állt: a kiskorúaknak tervezett ráhangolódás után jött a felolvasás, majd a kérdések-válaszok után még rajzos csoportmunka is következett. A Labrisz és a szervezők nem is kertelnek a workshop célját illetően, nyíltan bevallják:

tabuk nélkül, de bújtatottan, például egy mesén keresztül szeretnék bevinni az LMBTQ-propagandát az iskolába, akár alsós diá­kokhoz is.

A programokra elsősorban pedagógusokat, pedagógushallgatókat vagy egyéb oktatási területen dolgozó szakembereket vártak, de szívesen láttak középiskolásokat is.

A Labrisz egyébként meseíró kurzust is szervezett a Meseország mindenkié című érzékenyítő könyv alapján, és pályázatot is hirdetett meseíróknak. A work­shopon a könyv egyik történetén keresztül a résztvevők kipróbálhatták magukat a meseírásban, beszélgettek velük a tipikus és atipikus mesei elemekről, a nemi szerepek kérdéséről. Mint bevallották,

a művekből olyan, óvodásoknak és kisiskolásoknak szánt mesekönyvet terveznek, amiben a jól ismert mesék mai közegben játszódó, újraírt változatait várják olyan szereplőkkel, akik például nem felelnek meg a hagyományos nemi szerepeknek,

LMBTQ-emberek, nem fehér bőrűek, nem keresztények, menekültek, mélyszegénységben élők, testi fogyatékossággal vagy mentális zavarral élnek, idősek, határon túliak, alkoholbeteg, börtönviselt szülők gyerekei, döntse el a pályázó érzékenysége, miként értelmezi a fogalmat. A pride hónap részeként megtartottak egy úgynevezett „csajpikniket” is a Margitszigeten.