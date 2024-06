Böröcz László: Nem volt sikertörténet az elmúlt négy és fél év az I. kerületnek + videó

Évek óta szisztematikusan dolgoznak a kormánypártok, hogy felderítsék mi az, ami a baloldali vezetés alatt működött, és mik azok a kétes ügyek, amik felbukkantak V. Naszályi Márta városvezetése alatt - erről beszélt a Magyar Nemzetnek az I. kerület megválasztott polgármestere. Böröcz László kifejtette: az önkormányzat eddigi működése során volt olyan ügy is, amiből rendőrségi feljelentés lett. Ezek kiderítésére időt és energiát kell, illetve kellett fektetni, ezeket pedig a kerületiek tudomására is kell hozni. A politikus szerint nem lehet azt mondani, hogy V. Naszályi Márta rossz polgármester volt, vagy hibákat követett el, ha azt nem támasztják alá. Mindenesetre az elmúlt négy és fél év nem volt egy sikertörténet az I. kerület szempontjából - ecsetelte a kormánypárti politikus.

Böröcz László azt mondta, ha összességében tekintünk vissza a ciklusra, akkor elmondható, hogy botrányoktól sem volt mentes a baloldali vezetésű éra. A politikus kiemelte azt is, hogy az első kerület volt az egyetlen Budapesten, amit sikerült visszavenni az ellenzéktől. Az új képviselőtestület és a leendő polgármester októberben veszi át a kerület vezetését, az átadás- átvételre készülnek, az előkészítő munkákat addig feltehetően le is tudják zárni - magyarázta Böröcz László.

A jövőre tekintve a politikus azt mondta, a legfontosabb, amit a választók is kértek, hogy a közterületeken legyen rend. A szemetelést, a közterületen élést szigorúan felügyelni fogják. Emellett az önkormányzat működését is sok kritika érte korábban. Böröcz László felvázolta: olyan stratégiát állít fel a jobboldali vezetésű következő önkormányzat, amivel az első kerület bevételeit már középtávon is jelentősen növelni tudják. A kerület rendelkezésére álló fejlesztési forrásokat egyébként is bővíteni kell, mert sok az elvégezni való munka - mondja a politikus - hiszen nagyon sok épületet fel kell újítani és ráfér a karbantartás az infrastruktúrára is.