Győrben is kezdeményezni fogják a szavazatok újraszámlálását

A szavazatok feldolgozása során szinte végig fej-fej mellett haladt Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP) a jelenlegi polgármester és két kihívója, Pintér Bence (TSZV–LMP - Zöldek–Momentum) és Borkai Zsolt (Borkaival Közösen a Jövőnkért).

Végül, szinte az utolsó pillanatokban vette át a vezetést

Pintér Bence (18 297), aki végül 31,5 százalékkal megnyerte a választást, 440 szavazattal megelőzve Dézsi Csaba Andrást (17 857) akire a választók 30,4 százaléka voksolt és Borkai Zsoltot (15 871), aki 27,02 százalékot ért el.

Dézsi Csaba András a nádorvárosi körzet egyéni képviselőjeként, Borkai Zsolt pedig a kompenzációs listán szerzett hellyel ülhet be majd az újonnan felálló közgyűlésbe.

Az egyéni körzeteket egy kivételével a kormánypártok jelöltjei nyerték, így a közgyűlésben összesen 14 Fidesz–KDNP, 3 TSZV–LMP - Zöldek–Momentum–MSZ, 2 Borkaival Közösen a Jövőnkért, 1 Szentiváni Civilek és 1 Civilek Győrért képviselővel kell a választóknak megígért programját teljesítenie az új polgármesternek.

Dézsi Csaba András jelenlegi polgármester exkluzív interjút adott a kisalföld.hu-nak, amelyben így értékelte a választások eredményét:

Először is szeretnék gratulálni Pintér Bencének, aki úgy tűnik, megnyerte ezt a polgármester-választást. Azért mondom, hogy úgy tűnik, mert

újra fogjuk számoltatni a szavazatokat, hiszen négyszáz szavazat különbség nem tűnik kevésnek, viszont kilencszáz szavazócédulát érvénytelennek nyilvánítottak.

Meg kell nézni, mi lehet ennek a hátterében. Ezzel együtt valószínűleg ő lesz Győr polgármestere a következő 4,5 évben. Októberig még én fogom vezetni a várost és azután fogom átadni neki minden olyan fontos intéznivalóval, amit elkezdtünk és tovább kell folytatni – fogalmazott.

Fideszes többség van a közgyűlésben, működőképes lehet a város egy ilyen felállásban?

– A képviselők azért indulnak a választáson, hogy a várost szebbé, jobbá tegyék. Legalábbis én 1994 óta vagyok Nádorváros képviselője és most is azzal bíztak meg, hogy azon legyek, tovább fejlődjön. Szerintem a képviselők többsége is ezt gondolja.

Pintér Bence véleményem szerint még nem alkalmas polgármesternek, sokat kell tanulnia és el kell kezdenie megtanulni a város ügyeinek intézését. Mi ebben semmiképpen nem fogjuk akadályozni, mert nekünk fontos Győr, hiszen itt élünk – válaszolt a felmerülő logikusnak tűnő kérdésre Dézsi Csaba András.

Biztos vagyok abban, hogy a fideszes szavazóbázist megzavarta az, hogy Borkai Zsolt elindult a választásokon. Most már látjuk, hogy csak rombolni szeretett volna, mint trójai falovat az MSZP betolta a palettára, és el is végezte a dolgát. Sikerült elvennie a szavazatok egyharmadát. Szerintem ez a legfőbb oka az egésznek.

– hangsúlyozta a polgármester.