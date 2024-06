Soha ennyi érvénytelen szavazat nem volt még főpolgármester-választáson

A rendkívül szoros választási eredmények tükrében még mindig nem lehet tudni, hogy ki lesz Budapest főpolgármestere az elkövetkezendő öt évben. Ehhez párosult az érvénytelen szavazatok rendkívül magas aránya. A hivatalos adatok szerint összesen 24 592 ilyen szavazólapot számoltak össze, ez a 2019-es mennyiségnek csaknem a háromszorosa.

A 2019-es választásokon 8388 érvénytelen szavazatot adtak le a választópolgárok, és csaknem 10 százalékkal kevesebben jelentek meg az urnáknál, mint most vasárnap. A mostaninál jóval csekélyebb volt a leadott érvénytelen szavazatok aránya 2014-ben is, akkor mindössze 11 563 érvénytelen szavazólapot vettek nyilvántartásba.

Ennél is beszédesebb adatokkal szolgál a 2010-es eredmény. Akkor az érvénytelenül leadott szavazatok száma mindösszesen 7796 volt, ami a legalacsonyabb a főpolgármester-választások történetében. Ezzel szemben 2006-ban jóval több, 10 579 érvénytelen szavazatot adtak le, ami így is harmada a most vasárnapi adatnak.

Magyar Nemzet-grafika

Mikor érvényes a szavazat?

A hatályos jogszabályok szerint a vasárnapi választásokon nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le. A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz érvényesítheti a bizottság egyik tagja.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a párt neve feletti körbe tollal húzott két, egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet. Nem tekinthető érvényes szavazatnak a „bekarikázás”, „besatírozás”, „kipipálás”, és az sem, ha nem az erre szolgáló körben metszik egymást a vonalak.