Újabb civil álca hullt le: a solymáriakat is csőbe húzta a baloldal

„Megijedtek a felelősségtől! Ma délelőtt felkeresett irodámban Zlinszky Péter, a Tegyünk Együtt Solymárért (TESO) egyesület színeiben megválasztott polgármester és Tordai Miklós leköszönő önkormányzati képviselő, a solymári baloldal vezetője, egy baloldali parlamenti képviselő közeli hozzátartozója” – írta Szente Kálmán, Solymár őszig hivatalban lévő polgármestere egy Facebook-bejegyzésben. Mint arról tájékoztatott, felajánlották neki, hogy októbertől főállású alpolgármesterként vegyen részt a testület munkájában. „Az ajánlatot természetesen azonnal elutasítottam” – közölte.

Hangsúlyozta: a TESO egész kampánya arról szólt, hogy eddig milyen rosszul mentek a dolgok Solymáron, most pedig kiderült, hogy egy lépést sem tudnának tenni önállóan.

„Ráadásul az is nyilvánvaló lett, hogy a pártoktól független, civil szervezetként kampányolók egyértelműen a baloldalhoz kötődnek, még tárgyalni sem képesek nélkülük”

– írta posztjában Szente Kálmán.

Tordai Miklós, az egykoron Párbeszéd-társelnök, botrányos villaépítéséről elhíresült országgyűlési képviselőjének, Tordai Bencének az apja, jelenleg önkormányzati képviselő a solymári testületben, oda bejutni csupán listáról tudott. Már ő is egy álcivil szervezet nevében szerzett mandátumot, ugyanis 2019-ben a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület színeiben került a döntéshozó testületbe. A magát civilnek beállító politikus olyan humorosnak szánt, de inkább ízléstelen mémet is megosztott, ahol Lázár Jánost „nagy mocsoknak” nevezi. Tordai Miklós az idei választáson nem indult, arra hivatkozva, hogy nyugdíjba megy, ám most mégis az újonnan megválasztott polgármestert, Zlinszky Pétert kísérgeti.

Az önkormányzati képviselő már a választást megelőzően is reklámozta a TESO egyesület eseményét, illetve polgármesterjelöltjük kampányvideóját a Facebook-oldalán.

A TESO egyfolytában a pártoktól való függetlenségét hangoztatta a Solymáriak közössége nevű Facebook-csoportban, ahol néhányan már korábban is átláttak a szitán, azonban az álcivilek a tegnapi találkozóval végleg lelepleződtek.

Nem Solymár az egyetlen település, ahol a baloldal sikeresen meg tudta téveszteni a választópolgárokat. Hévízen is hasonló stratégiát követve vezették meg a szavazókat, ugyanis az ott múlt vasárnap polgármesteri címet nyert Naszádos Péter neve Tóbiás József korábbi MSZP-elnök mellett vált ismertté, akinek közeli kollégája volt a magát „függetlenként” megmérető politikus: dolgozott Tóbiásnak sajtósként, tanácsadóként, és a kampányokban is aktívan részt vett. Naszádos korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy a szocialista pártot segítő, több kommentár szerint kétséges vagy egyszerűen hamis közvélemény-kutatásokkal haknizott az országos médiában.