Újabb fejlesztés: pontosabb időjárás-jelentéseket kaphatnak a magyarok

Tízmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nél, a projektben egy olyan klimatológiai adatgyűjtő rendszert és adatbázist építenek ki, amellyel segítik a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást. Szanka Gábor, a társaság vezérigazgatója a fejlesztéseket ismertető pénteki sajtótájékoztatón elmondta:

a projekt a Digitális megújulás operatív program pluszban valósul meg, európai uniós forrásból.

Hozzátette: Magyarországon is egyre jobban érezteti hatását a klímaváltozás, a statisztikai adatok szerint az éves átlaghőmérséklet egyre magasabb, erre pedig reagálni kell. A projekt célja, hogy a múltbeli adatokat digitalizálják, bővítsék, és a klimatológiai és időjárás-előrejelzési rendszerbe integrálják a mérőhálózat adatait, hogy egy olyan adatbázist hozhassanak létre, amely támogatja a lakosság alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz.

Szeretnénk egy olyan, több száz mérőpontból álló hálózatot kiépíteni, amely a hazai éghajlati viszonyok feltérképezése érdekében gyűjti az adatokat, és biztosítani akarjuk ezeknek az adatoknak a széles körű elérhetőségét egy informatikai portálon keresztül

– fogalmazott Szanka Gábor.

A vezérigazgató beszámolt arról: fejlesztik, bővítik a referencia-mérőhálózatukat, hogy azok a mai kor igényeinek megfelelő lefedettség mellett megfelelő minőségű adatokat szolgáltassanak. Az újonnan beszerzendő, nagy pontosságú, megbízható műszereket többek között az ország negyven legnagyobb városában helyezik el, azok által

mintegy négymillió ember juthat pontos információhoz környezete klímafolyamatairól.

Ezek a műszerek a klasszikus időjárási adatok mellett a levegő minőségét is nyomon követik – tette hozzá. Emellett országszerte 1500, nem akkreditált laborban kalibrált mérőműszert is telepítenek, amelyek szűkebb körben mérik az adatokat. Fejlesztik az informatikai infrastruktúrát is, kialakítanak az adatok fogadását és minősítését lehetővé tevő IT-rendszert, emellett az adatok tárolására megfelelő adatbázist.

A projektben digitalizálják a jelenleg papíron tárolt klimatológiai, meteorológiai adatokat, fejlesztik az ehhez szükséges szoftvereket, hogy ezeket az adatokat is fel lehessen tölteni a HungaroMet Zrt. új adatbázisába, nyilvánossá téve a hosszú idejű klimatológiai adatsorokat.

A tervek szerint 2026 februárjára készül el az új portál első változata, amelyet a tesztek, felhasználói igények alapján fejlesztenek tovább.