A Kúria elrendelte a főpolgármester-választáson leadott összes érvényes szavazat újraszámolását – derült ki a testület honlapján vasárnap megjelent határozatból. A dokumentum szerint „a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 391/2024. számú határozatát részben megváltoztatja, elrendeli a főpolgármester-választáson leadott összes érvényesnek nyilvánított szavazat Nemzeti Választási Bizottság általi átvizsgálását, valamint újraszámlálását és a főpolgármester-választás eredményének az érvényes szavazatok újraszámlálása alapján meghatározott megállapítását.”

Az összes érvényes szavazat újraszámolásával az fog eldőlni, hogy Karácsony Gergely vagy Vitézy Dávid lesz-e Budapest főpolgármestere a következő öt évben. A június 9-i főpolgármester-választáson Karácsony Gergely 324 vokssal nyert, ez azonban 41-re csökkent, amikor az aznap érvénytelennek nyilvánított szavazatokat újraszámolták. Bár Karácsony Gergely jelezte, hogy teljes újraszámolást kért, erről végül lemondott, csakhogy Vitézy Dávid alkotmányjogi panasza nyomán az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenességre hivatkozva megsemmisítette az eredményt jóváhagyó kúriai végzést, és új eljárás lefolytatására kötelezte a bíróságot.

Az említett végzésben a Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) főpolgármester-választás eredményét megállapító határozatát, az Alkotmánybíróság szerint azonban a Kúria végzésében nem indokolta meg kellően, miért találta alaptalannak az NVB határozata ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelmet, ez ugyanis a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelméhez vezetett.

Vitézy és Karácsony is reagált

– Türelemmel várom az újraszámlálás lebonyolítását és eredményét. Mint minden budapesti, én is azt szeretném, ha végre megnyugtatóan pont kerülne a főpolgármester-választás végére és a választás jogerős eredménye végre megszületne, és akármi is lesz a jogerős végeredmény, elkezdhetnénk Budapest fejlesztéséért dolgozni – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid. Emlékeztetett: a Kúria ma a főpolgármester-választás szavazatainak teljes újraszámlálása mellett döntött. – Senki nem tudhatja, mi lesz a folyamat eredménye, az is lehet, hogy végül nő a különbség köztünk Karácsony Gergellyel, és az is, hogy csökken. Egyet azonban tudok: bármely fejlett demokráciában egy ennyire szoros eredmény (41 szavazat, ami 0,005 százalék, azaz öt százezrelék különbség) és az ahhoz képest igen magas tévesztési arány a már újraszámolt érvénytelen szavazatok megítélésében (2,3 százalék) teljes újraszámláláshoz vezetne – mutatott rá a jelölt. Idézte Magyar György ügyvéd, az ellenzéki előválasztásokat is bonyolító Civil Választási Bizottság elnökének blogbejegyzését: „Hibázott az NVB, amikor csak az érvénytelen szavazatok újraszámlálását rendelte el, és az érvényeseket nem vizsgáltatta. (...) A fair végeredmény – akkor is, ha ez többletmunkával és költséggel jár – csupán az összes voks újraszámolását követően állapítható meg.”

– Természetesen látom és értem, hogy egy választás után majdnem egy hónappal sok indulatot szül egy ilyen döntés, de a fentiek alapján mindenki számára józanul belátható, miért indokolt a teljes újraszámlálás – jelezte Vitézy Dávid. Rámutatott: a szavazólapokat a választás óta a kerületi polgármesteri hivatalok részeként működő helyi választási irodák őrzik. Kérte, hogy a köztisztviselők mellett a pártok delegáltjai is legyen jelen az urnák felnyitásakor, és éljenek az ellenőrzés lehetőségével.

– Ám legyen újraszámolás – reagált közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte: nem fordulhat elő még egyszer, hogy a lezárt urnát vagy tárolódobozt ellenzéki választási bizottsági tagok jelenléte nélkül felbontják, sem az, hogy urnát vagy szavazólapokat kontroll nélkül szállítgassanak a városban.

Szerinte az újraszámlálást a kerületi választási irodákban kell elvégezni a Nemzeti Választási Bizottság felügyeletével. Az NVB-nek hat napja van harminckétszer annyi szavazólapot újra megszámolni, mint amennyit legutóbb, az érvénytelen szavazatok újraszámolásakor egy nap alatt átnézett

– jelentette ki a főpolgármester.