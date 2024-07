Hamarosan elkészülnek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2x1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig – közölte Lázár János a közösségi oldalán.

A 47-es főút legnagyobb forgalmú szakasza Csongrád vármegye két legnépesebb városa – Hódmezővásárhely és Szeged – között van, ennek nagy része már 2x2 sávos, kivéve az algyői közúti Tisza-hidat. A jelenlegi 2x1 sávon napi 15 000 jármű közlekedik – írja az építési és közlekedési miniszter. Hozzátette: az új híd része a 47-es teljes fejlesztésének, amely Szegedet és az ország legdinamikusabban fejlődő városát, Debrecent köti össze.

A híd 2029-re el is készülhet

– emelte ki Lázár János. Hozzátette: „mi az Építési és Közlekedési Minisztériumban azonban nem végzünk félmunkát, mivel előbb-utóbb szükség lesz a jelenlegi híd felújítására is, így most azt is megterveztetjük.”

Előrelátás és pontos tervezés – ez a siker titka!

– hangsúlyozta a tárcavezető.