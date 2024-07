Továbbra sem sikerül megoldani a hajléktalankrízist + videó

– Karácsony Gergely és Pikó András is tud a helyzetünkről – a Magyar Nemzetnek számolt be reménytelen helyzetéről a minap Józsefvárosban egy hajléktalan férfi. Ő és beteg felesége több mint egy éve élnek a Rákóczi téri metrómegálló mellett, problémájukat a férfi elmondása szerint jelezték a kerület, valamint a város vezetésének is, segítséget azonban nem kaptak.

Miközben az önkormányzatok minden évben több száz millió forintot kapnak a kormánytól arra, hogy hajléktalanellátó rendszereket üzemeltessenek, addig a baloldali vezetésű kerületek hosszú ideje nem tudják megoldani a kialakult hajléktalankrízist.

A józsefvárosi közterületeken napközben a hőségben is kint ülnek az utcán az otthontalanok, és nem hajlandók bemenni a befogadóhelyekre.

A Magyar Nemzet kérdésére egy utcán élő férfi azt mondta: még az utca is tisztább és higiénikusabb, mint egy hajléktalanszálló a nyolcadik kerületben.

– Fertőzések, bogarak, tetvek és rossz emberek – így jellemezte egy másik férfi az ellátóintézményeket.

A kerületi Fidesz szerint Pikóék hibás politikája miatt nem sikerült még megoldani az otthontalanok helyzetét. Szilágyi Demeter önkormányzati képviselő a Magyar Nemzetnek arról beszélt: a nagy zsúfolt, koszos helyek helyett jóval több olyan kisebb intézményt kellene létrehozni, amelyek személyre szabottabban és precízebben tudnak segítséget nyújtani a rászoruló helyzetben lévőknek.