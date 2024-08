A baloldal híreszteléseivel ellentétben a tanár-diák arány tekintetében jobban állunk, mint a legtöbb EU-s ország

Minden nyári szünetben „meglepődnek”, hogy a pedagógusok többsége nem a tanítási időben, hanem a nyári szünetben vált munkahelyet. Ez teljesen érthetően így volt az előző években is, és így lesz a következőkben is – válaszolta Rétvári Bence Vadai Ágnesnek, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselőjének. Vadai Ágnes azzal a kérdéssel fordult Pintér Sándorhoz, hogy „a tanévzárást követő mintegy 3600 álláshirdetés után is azt mondják, hogy nincsen tanárhiány az oktatásban?”

A pedagógusok körében évtizedes gyakorlat az, hogy a felmondásukat vagy a jelentkezésüket a nyári szünetben intézik, így a betöltetlen álláshelyek száma folyamatosan változik, a pedagógusok létszáma jellemzően szeptemberben állandósul, akkor hagyják jóvá a végleges tantárgyfelosztást is a fenntartók, ezért addig a létszámhelyzetre vonatkozó érdemi következtetések nem lehet levonni – jelezte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Amikor Önök kormányoztak (MSZP–SZDSZ-kormány), akkor iskolákat zártak be, tandíjat vezettek be a pedagógusképzésre, a tanároktól elvettek 1 teljes havi bért és elbocsátottak 15 ezer tanárt. Önök voltak az egyetlen kormány, akik csökkentették a pedagógusok bérét!

– emlékeztetett Rétvári Bence. Hozzátette: ezzel szemben a polgári kormány kiemelt figyelmet fordít a pedagógusokra, és soha nem látott béremelés indult:

idén 32,2 százalékkal nőtt a tanárok bére, jövőre pedig 21 százalékos emelés várható, így négy év alatt közel megduplázódik a tanárok bére.

A tankerületi iskolákban – ellentétben a baloldal által terjesztettekkel – az év eleje és a tanév vége között nem csökkent a tanárok száma, hanem nőtt – jelentette ki az államtitkár.

A felsőoktatási felvételin töretlenül nő a pedagógusképzésre felvettek száma: 2003-ban 5 007, 2013-ban 9 070, 2023-ban pedig már közel 13 ezer fő nyert felvételt. Idén a pedagógusképzési terület volt a második legnépszerűbb a jelentkezők körében.

– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Hozzátette: már tavaly több hallgató kezdte meg pedagógiai tanulmányait, mint a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok ideje alatt bármikor, ezek alapján egyértelmű, hogy a tanári hivatás – a baloldal álhírkeltésével szemben – népszerűbb a fiatalok körében, mint a baloldal kormányzása idején.

Az Eurostat kimutatása szerint a tanár-diák arány tekintetében Magyarországé a 8. legkedvezőbb adat az Európai Unióban.

Míg Magyarországon egy tanárra átlagosan 10,6 diák jut, addig az EU-ban 12,1. Nálunk tehát több tanár van, ezért több figyelem is jut egy-egy diákra, mint a legtöbb EU-s országban – ismertette.

A tanév végén tehát több pedagógus dolgozott, mint az év kezdetén, arányaiban több tanár tanít, mint az EU-s országok többségében, a felvételin pedig többen nyertek felvételt pedagógus szakra, mint az Önök kormányzása alatt bármikor ebben az évszázadban.

– összegezte Rétvári Bence a Vadai Ágnesnek adott válaszát.