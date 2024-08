Betiltott tűzijáték

Vigyázó szemünket Hódmezővásárhelyre vessük! A honi balliberalizmus egyik utolsó partizánfészkében, ahol Márki-Zay Péter az úr, legalábbis a polgármester, idén augusztus 20-án nem lesz tűzijáték. Nem lesz, mert minek. Augusztus 20-a csupán egy nemzeti és állami ünnep, mindössze Magyarország születésnapja, így minek túllihegni a dolgot, nem igaz? Semmi ok a jókedvre, hejehujázásra, durrogtatásra. Engedelmes ember akkor jár el helyesen, ha marad odahaza veszteg az ülepén, és türelmesen várja polgármester úr soron következő, rövidke (uszkve másfél órás) ünnepi videóját, amelyben a főgombász elmondja neki, mi a dörgés, hányas a kabát. Vagy ha nem a Facebookon, akkor a főtéren intéz majd szózatot övéihez a város ura a nevezetes napon. Idén az lesz az ünnep. Örvendj, Vásárhely!

Magyarázatfélét is mellékelt kegyúri döntéséhez. „Idén nem lesz tűzijáték. Több éve már azt vezettük be, hogy az állatvédők és a tűzijátékot kedvelők között egyik évben egyik csoportnak, a másik évben pedig a másiknak kedvezünk. […] A másik oldalon egy kisebb, de annál hangosabb csoport, az állatvédők találhatók, akiknek mindig probléma a tűzijáték, és kevésbé hangos, kevésbé látványos ünneplést javasolnak augusztus 20-ra. Idén nekik kedvezünk.”

Nálunk is voltak kutyák, éltünk át együtt tűzijátékokat, mégsem gondoltunk soha arra, hogy négylábú barátainkhoz szabjuk ünnepeinket, miattuk betiltsuk a tűzijátékot. Micsoda hajmeresztő aránytévesztés lenne már? Vagy inkább elhülyülés. A Bibliában sem említik, hogy az ember szolgálja az állatot – pont fordítva.

Amilyen ütemben épül le Márki-Zay, maholnap talán külön ügyosztályt hoz létre a városházán a tengerimalacok lelki üdvéért… Közben azzal henceg, hogy tudja, sokkal többen szeretnének tűzijátékot, mint ahányan nem. „Azt is figyelembe kell venni, hogy jóval többen vannak, akiket érdekel a tűzijáték, és szeretik. Semmilyen más produkció nem visz ki annyi embert a Kossuth térre, mint a tűzijáték.” Tehát figyelembe kell venni – ám ő nem veszi. Mert van egy „kisebb, de annál hangosabb csoport”. Értjük.

Mindenhol, ahol balliberálisok kezébe kerül a gyeplő, megfigyelhető: egy szűk, de hangos kisebbségért dolgoznak. Mindig ők a fontosabbak: az illegális migráns, a magát nőnek képzelő férfi, az ebeknek emberi jogokat követelő szakszervezetisek. (Vagy éppen a South Park című rajzfilmsorozat-beli töppedt ikerszarkómások. Más kérdés, hogy ott az érintett Gólem nővér azt szeretné, hogy hagyják békén, szálljanak le az ikerszarkómájáról, ne emlékeztessék rá folyton. Ám a város vezetői mégis meghirdetik a „töppedt ikerszarkóma hetet”. Ismerős?)

Egyébként Hódmezővásárhely népe lassan hozzászokik a tűzijátékmentes létezéshez. A polgármester 2018-ban is megfúrta azt, s helyette valami tűzzsonglőrködős fényjátékot rendelt az államalapítás ünnepére. Persze abból is botrány lett, mert a hátsó sorokban állók az égvilágon semmit sem láttak a műsorból. 2022-ben viszont Márki-Zay nagy kegyesen hozzájárult a tűzijátékhoz, és döntését kilométer hosszúságú internetes bejegyzésben dúcolta alá. Eszerint nem teheti meg, hogy miközben a kormány sanyargatja a családokat, ő elvegye tőlük az egyetlen ingyenes szórakozásukat, ami a városnak amúgy is csupán másfél millió forintjába kerül. „Ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusz­tus 20-án?” – kérdezte akkor önnönmagától, saját nagylelkűségétől elérzékenyülve Márki-Zay Péter.

Úgy tűnik, most már nem okoznak neki gondot a bánatos gyermekszemek. Tűzijáték betiltva. Nem kizárt, idén talán a karácsony is elmarad a városban, ha a helyi macskaklub tiltakozik.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)