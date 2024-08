Dömötör Csaba: Alapvető nemzeti érdek, hogy a repülőtér ne legyen külföldi kézben

„Az elmúlt napokban jó pár baloldali médium jelentetett meg cikket a repülőtér visszavásárlásával kapcsolatban. Ezek közös jellemzője, hogy azt érzékeltetik, a magyar államnak nem éri meg a tranzakció” – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba. A parlamenti államtitkár szerint azonban érvelésükben figyelmen kívül hagynak pár alapvető körülményt és tényt.

Nem veszik figyelembe, hogy a budapesti reptérnek folyamatosan és látványosan növekszik a forgalma

– mutatott rá a politikus, majd kifejtette: már most is a rekordszintet közelíti, és rövidesen meg is haladja. Ez a bevételeket is növeli. Így a 2022-es 30 milliárd után a jövőben nagyságrendileg is nagyobb éves nyereséget hozhat a magyar államnak.

Hozzátette: ráadásul, a hazai tulajdonba került cég a nyereségen túl korábban tulajdonosi hiteleket is nyújtott, az ezekből származó kamat mostantól szintén jövedelmet hoz a tulajdonosnak, azaz a magyar államnak. Ennek nagyságrendje az osztalékkal közel azonos mértékű.

A két jövedelemforrás konzervatív várakozás szerint is évi 60-80 milliárd forintot tehet ki, ami sikeres reptér-üzemeltetéssel a jövőben jelentősen növelhető.

– összegezte a Dömötör Csaba.

Felhívta a figyelmet arra, ilyen esetekben gyakran vetik össze a vételárat a jövedelmezőséggel. „Ha ezt nézzük, akkor az említett médiumok állásfoglalásával szemben a magyar tulajdonba kerülő repülőtér 16,5 év alatt megtermeli a vételárat, majd a koncesszió hátralévő közel 40 éve alatt is folyamatosan nagy bevételt biztosít Magyarországnak” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint a pénzügyi szempontok mellett ugyanennyire fontos, hogy a budapesti repülőtérnek nem eltúlozható stratégiai jelentősége, gyakorlatilag monopolhelyzete van.

Alapvető nemzeti érdek, hogy az ilyen vállalatok ne legyenek külföldi kézben. Háborús helyzetben pedig még nagyobb a jelentősége annak, hogy hazai kézben legyenek

– mutatott rá Dömötör Csaba, majd hozzátette: a baloldali kormányok megmutatták már, hogy mi az alternatíva. Mint írta, napi költségvetési szükségletek szerint áron alul privatizálták a stratégiai ágazatok vállalatait. A profitot az új tulajdonosok külföldre vitték, a munkavállalók egy részét sok helyen elbocsátották, az ígért fejlesztéseket pedig rendre elhanyagolták.

„Ennek árát azóta is fizeti az egész ország. Miért kellene hagynunk, hogy ezután is így legyen?” – zárta bejegyzését a politikus.