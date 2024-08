Egy magyar étel meghódítja az Egyesült Államokat: vajon melyik?

Ami nekünk magyaroknak alapvető, az más országban különlegesség. Habár itthon nem számít sem előkelő, sem pedig különleges ételnek a mákos tészta, máshol alaposan rácsodálkoznak nemcsak az egyszerűségére, hanem a főtt tészta és a mák párosítására is. A napokban a New York Times a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést, melynek középpontjában ez a szerény magyar étel, a mákos tészta áll.



A mák kevéssé elterjedt alapanyag az Egyesült Államokban, nem úgy, mint Magyarországon, és hasonló a helyzet a rögös túróval is, ami szinte ismeretlen élelmiszernek számít a tengerentúlon.

Nem csoda, hogy az amerikaiak néha rácsodálkoznak a nálunk hétköznapinak tetsző ételekre, alapanyagokra. Így történt most a mákos tészta esetében is. A New York Times úgy hirdeti a mákos tésztát, mint egy népszerű magyar ételt, amihez csak négy összetevőre van szükség – vette észre a Life.

A lap idézi az amerikai újság bejegyzését, melyben részletezik, hogy a mákos tészta egy 16. századbeli étel, amit a paraszti lakosság igen kedvelt, ugyanis szerény, megfizethető étel volt. A népszerűsége gyorsan nőtt, mígnem egész Magyarországon, sőt Kelet- és Közép-Európa egyes részein is elterjedt.



Ha elkészítené, íme a mákos tészta egyszerű receptje!

Gyerekkorunk egyik kedvenc étele, a mákos tészta. Már az első falat visszarepít bennünket gyermekkorunkba, amikor a menzán vagy a nagyinál került elénk ez a klasszikus finomság. Az elkészítése egyszerű, és tényleg csak pár hozzávalóra van szükség. Íme a recept.

Hozzávalók:

25 dkg szélesmetélt

3,5 dkg vaj

6 ek darált mák

4 ek porcukor

Elkészítés: