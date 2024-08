Megmondták a tudósok, lesz-e fehér karácsony idén

Az időjárás-előrejelző modell szerint az átlagosnál enyhébb és szárazabb tél vár egész Európára, ráadásul nagyobb mennyiségű hóra maximum a skandináv országokban lehet számítani – írja a Metropol.

A lap szerint minden jel arra utal, hogy idén is elmarad a fehér karácsony, ugyanis az európai előrejelző modell szerint hazánk is azon régiók között van, amelyekben a szokottnál is melegebb, szárazabb és hómentes lesz a tél időjárása az éghajlati változások miatt.

Az előrejelzés szerint ha lesz is a kontinens több pontján csapadék, szinte biztosan nem hó formájában.

A tél végleges időjárását befolyásolhatják más időjárási tényezők is, így reménykedni még szabad, de azért fogadásokat ne most kössünk a fehér karácsonyra. Nemcsak a tudomány ígér enyhe telet, de

a népi megfigyelés szerint is elmarad idén a nagy hideg.

A hiedelem úgy tartja, ha a gólyák hamar útra kelnek, hideg lesz a tél, azonban ha a szokott időben kezdik meg a vonulást, enyhe télre lehet számítani. Mivel a gólyák rendes időben, augusztus 20. körül keltek útra, szinte biztos, hogy fekete lesz a karácsony.