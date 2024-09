A rovarlobbi bevette Brüsszelt

Brüsszel a rovarból készült termékek fogyasztásának erőltetésével olyan üzleti lobbi érdekeit szolgálja, amelyik nagy befektetések árán gyárakat épített és óriási profitra tenne szert árucikkeinek az értékesítéséből – mondta lapunknak Csíki Sándor gasztronómiai szakértő. Szerinte a zöldekhez köthető, hogy az unió bizonyos berkeiben tapasztalni lehet egyfajta érzékenyítést a rovarokból készült termékek fogyasztására, mivel a zöldek világmentőként tekintenek rájuk. – Ez olyan, mintha most felépítenénk egy joghurtgyárat és szólnánk a barátainknak az uniós parlamentben, hogy kezdjék el a joghurtevést propagálni, mondván az nagyon egészséges, majd egy kis pénzért cserébe rábólintanak – fogalmazott a szakértő.

A zöldek üzleti érdekeket képviselnek

Hangsúlyozta, az üzleti érdek a zöld divatjelenségre telepedett. Arra hivatkoznak, hogy a világ azzal menthető meg, ha nem tenyésztenek teheneket, az viszont furcsa egybeesés, hogy a helyettesítésükre kitalált, rovarból készült termékek népszerűsítése összecseng a gyártók érdekeivel.

– Nem az a dolog lényege, hogy a vasárnapi ebédre sertésszelet helyett rántott tücsök lesz, hanem az, hogy a rovarokból készülő termék valamilyen arányban más termékekbe fog kerülni.

Mintegy tíz év múlva, amikor a rovarokból készített árucikkek már szinte mindenhol jelen lesznek, senki nem fog az összetevőkkel törődni, ahogy sokakat most sem érdekel a mai élelmiszerekben található, adott esetben káros anyagok jelenléte – mutatott rá.

Csíki Sándor elmagyarázta: bizonyos cégek fejlesztenek az élelmiszerekhez meghatározott arányban hozzáadható adalékokat, amelyekkel nő az ételek fehérjetartalma. Mivel a rovarok olcsón és gyorsan szaporíthatók, egy tonna rovarfehérje előállítása sokkal kevésbé költséges, mint egy tonna marhahúsé. A napjainkban kereskedelmi termékként megjelenő rovarfehérjék fejlesztését már évekkel ezelőtt elkezdték, mivel egy viszonylag hosszadalmas engedélyeztetési eljáráson kell átesniük. Ezek a folyamatok most értek be, ezért lett éppen most belőlük kereskedelmi termék. Ezeknek a fejlesztő, gyakran startup cégeknek az áll az érdekükben, hogy minél több helyen terjesszék a termékeiket.

Ha pedig jelentős lobbierejük van, akkor megtalálják azokat a zöldeket az Európai Parlamentben, akik meg akarják menteni a világot, a tehenek bélgázkibocsátását okolva a légköri problémák miatt.

A zöldek ezért azt akarják, hogy az emberek ne egyenek marhahúst, ráadásul közülük sokan vegetáriánusok, ezzel pedig az ügy mellé lehet őket állítani – fejtette ki a gasztronómiai szakértő.