Döbbenetes videó a csütörtöki tűzesetről

Drámai videó került ki a MetFigyelő oldalára a csütörtöki Vas vármegyei tűzesetről.

Hatalmas tűz pusztított közel 200 hektáron, ahol fenyvesültetvények kaptak lángra, aztán az aljnövényzet és erdős részek is, egy sertéstelepért nagy erőkkel küzdöttek a tűzoltók Vönöck és Kenyeri között.

A tűzoltásban rengeteg önkéntes dolgozott, a hivatásos tűzoltók mellett az önkormányzatok is összefogtak, de egyénileg is sokan segítettek ásványvízzel, étellel, munkagépekkel és kéziszerszámokkal is.

A napokban nem ez volt az első ilyen tűzeset.