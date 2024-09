Embereket kellett kimenteni az áradó Dunából + videó

Figyelik a gátakat

A katasztrófavédelem munkatársai is figyelőszolgálatot látnak el, a gátakon, töltéseken a vízügyi szakemberek mellett tűzoltók is vannak, hogy ha bármilyen negatív jelenség alakulna ki, akkor a helyszínen azonnal be tudjanak avatkozni. Emellett szombaton még sok logisztikai feladatot kellett ellátni: homokzsákot, homokot kellett bizonyos helyekre szállítani, hiszen az árvízi jelenségek, folyások, csurgások, buzgárok elfogása homokzsákokat igényel.

Mukics Dániel kitért arra is, hogy

ahol elkezdődött az apadás, ott kisebb létszámban, de jelen vannak, és állandó figyelőszolgálatot látnak el.

Már egyeztetnek minden olyan szervezettel, amelynek feladata lesz az árvizet követő fertőtlenítésben és a homokzsákok elszállításában, de most még nem ez van a fókuszban.